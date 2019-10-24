Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
Читать в источнике
Комментировать1371
с чего всё началось

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС24 октября в 14:44

Подробнее о событии

Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русском24 октября в 16:47

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известия24 октября в 22:47

Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

РЕН ТВ24 октября в 21:21

«Злое» государство списало россиянам триллионы рублей долгов

Комсомольская правдавчера в 04:59

В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Газета.Ru24 октября в 15:37

Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБК24 октября в 15:29

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАСС24 октября в 14:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
Армия и оружие

Песков отреагировал на заявление о ликвидации главаря ИГ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о заявлении президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:21
Футбол

Как «Спартак» разгромил «Локомотив» в дерби

RT на русском 12:37
Общество

В Донецке взорвали вышку сотовой связи

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
RT на русском 07:22
Футбол

Алекс Крал: «Для „Спартака“ все начинается»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал после матча 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (3:0) подвел итоги встречи и рассказал о будущем команды.
Спорт-Экспресс 13:18
Происшествия

В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб

РБК вчера в 18:50
Финансы

Центробанк резко опустил ключевую ставку

Ключевую ставку на заседании совета директоров в эту пятницу решили опустить сильнее, чем обычно - сразу на полпроцента.
Комсомольская правда 25 октября в 08:35
Происшествия

В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей

РИА Новости вчера в 14:36
Общество

Украинцу вынесли приговор за ношение футболки с гербом СССР

Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 06:40
Фигурное катание

Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли Гран-при Канады

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в соревнованиях спортивных пар Гран-при Канады.
Известия вчера в 22:32
Происшествия

Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем

Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09
Шоу-бизнес

Ксения Собчак пострадала из-за секса Кристины Асмус

Собчак объяснила это тем, что «пострадала из-за чужого секса».
OAnews 12:32
Политика

Сенцов заявил о стыде за Зеленского после его спора с добровольцами

Ruposters.ru 09:09
Политика

Трамп намерен выйти из договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru 09:24
Политика

Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс

Газета.Ru 06:58
Общество

В Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч человек из-за пожара

Офис шерифа в округе Сонома в Калифорнии объявил об эвакуации 180 тыс. жителей из-за крупного природного пожара, который получил название «Кинкейд».
RT на русском 12:00
Политика

Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Вести.Ru 03:33
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

Российская газета 04:58
Экономика

Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 25 октября в 08:16
Происшествия

Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства

Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.
Российская газета 10:37
Шоу-бизнес

Адель сильно похудела после развода с мужем

После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.
Lisa.ru 25 октября в 12:15
Шоу-бизнес

Сын Тимати испытал на себе волшебное влияние корейской музыки

Пока Тимати отрывается на Мальдивах, Анастасия Решетова заботится о его сыне дома.
Телепрограмма 00:39
Здоровье

Для кого томатный сок опасен, рассказал диетолог

Столь любимы многими россиянами напиток, как томатный сок, несет большую опасность для определенной категории людей.
Южный Федеральный 25 октября в 23:35
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН вчера в 03:22
Единоборства

В США на турнире по ММА боец напал на судью после поражения

Минувшей ночью в американском Анкасвилле прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 232.
РИА Новости 04:04
Культура

Новый клип Александра Реввы собрал более миллиона просмотров за сутки

Клип снят на песню «Она решила сдаться». По сюжету Александр Ревва переосмысляет известную историю любви Алладина и прекрасной Жасмин.
Inc-news.ru 25 октября в 04:48
Шоу-бизнес

Ольга Дроздова набрала 40 килограммов во время беременности

Дни24 05:51
Общество

В Татарстане у родителей забрали 9-летнюю девочку весом 7 килограммов

В Татарстане у родителей забрали девятилетнюю девочку весом 7 килограммов с ДЦП. Об этом сообщает "Татарстан 24".
РЕН ТВ 12:23
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову

Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
Гаджеты

Процессор Core i9-10980XE протестировали в играх

В сети появились первые игровые тесты процессора Core i9-10980XE семейства Cascade Lake-X. Его «гоняли» на плате с чипсетом X299.
Игромания.ру вчера в 16:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное