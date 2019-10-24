Экономика
КоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАСС24 октября в 14:44
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Армия и оружие
Песков отреагировал на заявление о ликвидации главаря ИГ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о заявлении президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, передает ТАСС.
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В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал после матча 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (3:0) подвел итоги встречи и рассказал о будущем команды.
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Центробанк резко опустил ключевую ставку
Ключевую ставку на заседании совета директоров в эту пятницу решили опустить сильнее, чем обычно - сразу на полпроцента.
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Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.
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Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09
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Ксения Собчак пострадала из-за секса Кристины Асмус
Собчак объяснила это тем, что «пострадала из-за чужого секса».
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Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru 09:24
Общество
В Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч человек из-за пожара
Офис шерифа в округе Сонома в Калифорнии объявил об эвакуации 180 тыс. жителей из-за крупного природного пожара, который получил название «Кинкейд».
RT на русском 12:00
Политика
Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Вести.Ru 03:33
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Российская газета 04:58
Экономика
Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП
В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 25 октября в 08:16
Происшествия
Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства
Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.
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Пока Тимати отрывается на Мальдивах, Анастасия Решетова заботится о его сыне дома.
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Для кого томатный сок опасен, рассказал диетолог
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В США на турнире по ММА боец напал на судью после поражения
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Новый клип Александра Реввы собрал более миллиона просмотров за сутки
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На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
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Процессор Core i9-10980XE протестировали в играх
В сети появились первые игровые тесты процессора Core i9-10980XE семейства Cascade Lake-X. Его «гоняли» на плате с чипсетом X299.
Игромания.ру вчера в 16:38