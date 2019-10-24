Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС24 октября в 14:44

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«Злое» государство списало россиянам триллионы рублей долгов

Комсомольская правдавчера в 04:59

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RT на русском24 октября в 16:47

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Газета.Ru24 октября в 15:37

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известия24 октября в 22:47

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАСС24 октября в 14:44
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Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены

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Игрок ЦСКА Васин вернётся на поле не раньше конца сезона

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Metaratings 13:33
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

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Футбол

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Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической

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