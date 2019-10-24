Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС24 октября в 14:44

Подробнее о событии

«Злое» государство списало россиянам триллионы рублей долгов

Комсомольская правдавчера в 04:59

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известия24 октября в 22:47

Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБК24 октября в 15:29

Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русском24 октября в 16:47

В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Газета.Ru24 октября в 15:37

Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

РЕН ТВ24 октября в 21:21

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАСС24 октября в 14:44
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:31, Ашберн
Космос

Разработанный NASA двигатель способен разогнаться до скорости света

Политическая Экспертиза 24 октября в 07:12
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Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
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СК назвал имя подозреваемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье

Красная весна 25 октября в 12:15
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Зеленский оценил встречу с добровольцами в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал прошедшую встречу с добровольцами в Донбассе. Об этом он написал в своем Facebook.
Газета.Ru 01:01
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В США сообщили об операции по уничтожению главаря ИГ

РБК 00:24
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Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости 25 октября в 06:55
Армия и оружие

США воруют нефть с захваченной курдскими радикалами территории в Сирии

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Слово и Дело 01:12
Космос

Крупный астероид прошёл на расстоянии 6 млн км от Земли

Life.ru вчера в 05:48
Политика

Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией

Lenta.ru 00:09
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Украина перейдет на зимнее время

В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
Газета.Ru вчера в 02:36
Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская призналась, что не носит нижнего белья

Певица Любовь Успенская призналась, что не носит нижнего белья в ходе шоу «Бар в большом городе».
ФАН вчера в 19:14
Шоу-бизнес

Участник «Голоса» объяснил, почему не пожал руку Сюткину

Во время ухода со сцены, участник пожал руки всем судьям, кроме Валерия Сюткина.
Ореанда-Новости вчера в 09:02
Политика

Бутина заявила, что зря считала США правовым государством

Бутина рассказала в интервью Sputnik и RT, что жила в иллюзии, что находится в правовом государстве и не ждала ареста.
Аргументы и Факты вчера в 08:36
Армия и оружие

Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани

Известия вчера в 22:15
Музыка

Как выступал перед Тимати и Бастой и про кого песня «Любимка»: общаемся с Niletto в прямом эфире

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Происшествия

Ребенок «без лица» родился в Португалии

По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Газета.Ru вчера в 00:46
Общество

Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи

RT на русском вчера в 22:44
Политика

«Двойник» Зеленского задал вопрос украинскому президенту

РБК вчера в 21:44
Шоу-бизнес

Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом

Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.
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Происшествия

В Петербурге суд не стал арестовывать следователя, получившего взятку

По версии следствия, Шиманский, который является старшим следователем ГСУ СК РФ по Петербургу, получил от зампрокурора Горного информацию о том, что МВД расследует уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, и бизнесмен хочет откупиться, передав через них взятку полиции.
REGNUM 00:42
Политика

Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском вчера в 20:43
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Армия и оружие

50 заключенных россиянок исчезли в Сирии

По предварительной версии, россиянки могли исчезнуть во время массового побега из лагеря.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
Хоккей

Гол и пас Ильи Михеева помогли «Торонто» выиграть у Сан-Хосе

Вести.Ru 25 октября в 21:37
Происшествия

В Пермском крае возобновили поиски пропавшего частного самолета

РИА Новости 00:34
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости вчера в 18:27
Политика

Экономике Украины предрекли сильный удар

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что энергетический сектор Украины ожидает сильный удар.
Газета.Ru 00:30
Происшествия

В ДТП на Алтае погибли участницы группы «Сударушки»

В ДТП погибли восемь человек, в том числе три участницы "Сударушек" и сотрудница комитета по культуре района, сопровождавшая коллектив.
Вести.Ru вчера в 03:50
Автоспорт

Даниил Квят: Квалификация прошла без проблем

В Мехико Даниил Квят впервые с Гран При Монако вышел в финал квалификации, где показал девятое время.
F1news.ru вчера в 17:48
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