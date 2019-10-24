Экономика
КоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
Читать в источнике
Оценить923
с чего всё началось
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАСС24 октября в 14:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:31, Ашберн
Космос
Разработанный NASA двигатель способен разогнаться до скорости света
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
Происшествия
СК назвал имя подозреваемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье
Политика
Зеленский оценил встречу с добровольцами в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал прошедшую встречу с добровольцами в Донбассе. Об этом он написал в своем Facebook.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Армия и оружие
США воруют нефть с захваченной курдскими радикалами территории в Сирии
Минобороны РФ представило снимки со спутников северной части Сирии, которые свидетельствуют о незаконной добыче и вывозе нефти Соединенными Штатами вместе с бандформированиями курдов.
Космос
Крупный астероид прошёл на расстоянии 6 млн км от Земли
Общество
Украина перейдет на зимнее время
В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
Шоу-бизнес
Певица Любовь Успенская призналась, что не носит нижнего белья
Певица Любовь Успенская призналась, что не носит нижнего белья в ходе шоу «Бар в большом городе».
Шоу-бизнес
Участник «Голоса» объяснил, почему не пожал руку Сюткину
Во время ухода со сцены, участник пожал руки всем судьям, кроме Валерия Сюткина.
Политика
Бутина заявила, что зря считала США правовым государством
Бутина рассказала в интервью Sputnik и RT, что жила в иллюзии, что находится в правовом государстве и не ждала ареста.
Армия и оружие
Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани
Музыка
Как выступал перед Тимати и Бастой и про кого песня «Любимка»: общаемся с Niletto в прямом эфире
Происшествия
Ребенок «без лица» родился в Португалии
По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Общество
Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи
Политика
«Двойник» Зеленского задал вопрос украинскому президенту
Шоу-бизнес
Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом
Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.
Происшествия
В Петербурге суд не стал арестовывать следователя, получившего взятку
По версии следствия, Шиманский, который является старшим следователем ГСУ СК РФ по Петербургу, получил от зампрокурора Горного информацию о том, что МВД расследует уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, и бизнесмен хочет откупиться, передав через них взятку полиции.
Политика
Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Армия и оружие
50 заключенных россиянок исчезли в Сирии
По предварительной версии, россиянки могли исчезнуть во время массового побега из лагеря.
Хоккей
Гол и пас Ильи Михеева помогли «Торонто» выиграть у Сан-Хосе
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
Политика
Экономике Украины предрекли сильный удар
Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что энергетический сектор Украины ожидает сильный удар.
Происшествия
В ДТП на Алтае погибли участницы группы «Сударушки»
В ДТП погибли восемь человек, в том числе три участницы "Сударушек" и сотрудница комитета по культуре района, сопровождавшая коллектив.
Автоспорт
Даниил Квят: Квалификация прошла без проблем
В Мехико Даниил Квят впервые с Гран При Монако вышел в финал квалификации, где показал девятое время.