Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».

Общество Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.

Происшествия Военнослужащий застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкалье В пятницу, 25 октября, в Забайкальском крае военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной в посёлке Горный в Читинском районе, застрелил восьмерых сослуживцев.

Политика Трамп заявил, что прежние iPhone лучше новых моделей Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пожаловался главе американской корпорации Apple Тиму Куку на странице в социальной сети «Твиттер», что кнопка «домой» на прежних моделях iPhone была удобнее.

Политика Соловьев объяснил, почему Ковтун пропал из эфиров Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину отсутствия в эфире украинского политолога Вячеслава Ковтуна.

Наука Ученые обнаружили вещество, способное замедлить старение Французские ученые нашли вещество, которое может отсрочить процессы старения организмы.

Наука Палеонтологи выяснили, когда млекопитающие вышли из тени динозавров Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.

Фигурное катание Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.

Наука Материнская забота влияет на гены детей Исследователи из Института мозга и сознания Общества Макса Планка и Виргинского университета пишут в Science Advance, что активность генов окситоциновых рецепторов у детей зависит от материнской заботы.

Политика США частично приостановили полеты на Кубу Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.

Политика Джонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря Британский премьер Борис Джонсон заявил, что попросил парламентариев одобрить дату проведения всеобщих выборов в стране.

Кино Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.

Политика В Кремле пока не думают о преемнике Путина Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.

Политика Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса.

Космос Разработанный NASA двигатель способен разогнаться до скорости света Инженер NASA Дэвид Бернс изобрел двигатель, который может разогнаться до 99% скорости света.

Футбол Бывший тренер «Спартака» дал неутешительную характеристику Шюррле Последние новости РПЛ В текущем сезоне Шюррле забил 2 мяча в 12 матчах за "Спартак".

Космос Глава NASA сообщил дату высадки на Марс Глава НАСА Джим Бриденстайн рассказал, когда, по его мнению, осуществима высадка людей на Марс.

Футбол «Лестер» расправился с «Саутгемптоном» Матчем между "Саутгемптоном" и "Лестером" начался десятый тур английской премьер-лиги.

Политика США ввели новые правила торговли гуманитарными товарами с Ираном Власти США объявили о введении новых более жестких правил торговли гуманитарными товарами с Ираном; как и введенные ранее против исламской республики санкции, правила будут носить экстерриториальный характер, то есть распространяться не только на США, но и на всех участников торговли с Тегераном.

Хоккей Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла Штаб национальной сборной России объявил состав на Кубок Карьяла, который пройдёт в Хельсинки с 7 по 10 ноября.

Экономика Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.

Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов Фото: yandex.ru Этими вопросами задались в Минкульте и составили «доску позора» российских кинематографистов.

Кино «Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» «Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.