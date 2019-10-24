Экономика
КоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
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В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
Политика
Французский дипломат: Россия вновь стала мировой державой
Жан де Глиниасти, сотрудник Института международных и стратегических исследований, бывший посол Франции в Москве в интервью изданию Le Fідаrов сообщил, что Россия снова стала мировой державой, отстаивающей суверенитет государств.
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В четверг, 24 октября, в первый час торгов на Московской бирже курс рубля умеренно снизился по отношению к доллару и евро.
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Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
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Происшествия
Подозреваемый по делу о массовом убийстве под Ростовом арестован
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В реготделении «Единой России» сменился секретарь
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Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
Армия и оружие
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В рамках политики США на Ближнем Востоке, как отмечается, особенно важную роль играют военные базы, находящиеся в Германии: с их помощью осуществляется координация развёртывания американских сил вокруг Ирана и транспортировка войск, а также продолжается «точечная ликвидация» в Пакистане и Афганистане.
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Орлица улетела в Иран и потратила все деньги на роуминг
Проект Центра реабилитации диких животных по отслеживанию степных орлов оказался под угрозой из-за дорогостоящих смс-сообщений с координатами, сообщает ТАСС.
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Изучив рейтинги страховых и статистических агентств, крупных зарубежных автоизданий и других авторитетных источников, эксперты «За рулем» составили свой ТОП-5 самых надежных автомобилей в России.
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Армия и оружие
ВВС США провели имитацию бомбардировки Крыма
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США, два стратегических американских бомбардировщика B-52H Stratofortress провели тренировочные полеты над акваторией Черного море.