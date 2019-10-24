Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС24 октября в 14:44

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Московский Комсомолец24 октября в 15:05

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РЕН ТВ24 октября в 21:21

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RT на русском24 октября в 16:47

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РБК24 октября в 15:29

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАСС24 октября в 14:44

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известия24 октября в 22:47
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:39, Вашингтон
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«Крылья Советов» разгромили «Зенит» в матче молодежного первенства

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