Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».

Общество На Филиппинах назвали победительницу конкурса «Мисс Земля» Победительницей конкурса красоты "Мисс Земля - 2019" стала 21-летняя участница из Пуэрто-Рико Нелли Пиментел, которая сказала, что тем, кто не верит в глобальное потепление, нужно получить нормальное образование.

Происшествия Во Вьетнаме на пляже нашли мертвую россиянку Тело 71-летней россиянки нашли на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан во Вьетнаме, сообщает газета VN Express.

Политика Лавров попросил Помпео не подрывать суверенитет Сирии Главы МИДа и Госдепартамента обсудили ситуацию в Сирии, Лавров, в частности, отметил необходимость воздержаться от шагов, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Сирии.

Футбол «Крылья Советов» разгромили «Зенит» в матче молодежного первенства «Крылья Советов» разгромили «Зенит» в матче 14-го тура молодежного первенства России — 5:1. В составе победителей Бахадур Соколов оформил покер, еще один гол забил Владислав Тюрин.

Футбол «Ростов» и «Сочи» назвали стартовые составы Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Сочи» на игру 14-го тура РПЛ.

Политика Российский политолог предложил два варианта решение проблемы Донбасса Синельников-Оришак предложил два варианта развития событий, если Украина откажется выполнять "формулу Штайнмайера" и Минские соглашения.

Хоккей Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм) Петербургский СКА в овертайме проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Происшествия В Кировской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом Четыре человека погибли, еще девять пострадали при столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной в Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Шоу-бизнес Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину» Актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах.

Происшествия Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.

Шоу-бизнес Тимати уехал на Мальдивы от недавно родившей Решетовой Мать Ратмира Шишкова недавно отмечала, что она очень благодарна Тимати за помощь.

Авто Volkswagen представил Golf восьмого поколения Немецкий автопроизводитель провел презентацию восьмой генерации своего легендарного хэтчбека, который до сих пор остаётся самой продаваемой моделью в Европе.