Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАССвчера в 14:44

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Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известиявчера в 22:47

Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

РЕН ТВвчера в 21:21

В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Газета.Ruвчера в 15:37

Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русскомвчера в 16:47

Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБКвчера в 15:29

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАССвчера в 14:44

Кремль объяснил пользу списания $20 млрд долгов Африке

Московский Комсомолецвчера в 15:05
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 14:53, Ашберн
Армия и оружие

Появилось видео переброски в Сирию российских военных полицейских

Газета.Ru 00:15
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Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге

Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге. Певица заболела и не приедет в столицу УрФО.
Время Пресс 02:17
Финансы

Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию

«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.
RT на русском вчера в 07:55
Путешествия

В России за полцены продают путевки в Турцию

В нашей стране туроператоры начали предлагать путевки в Турцию на лето следующего года со скидкой до пятидесяти процентов – такие скидки продлятся максимум до конца ноября, после цены начнут расти Практически все крупные туристические компании в нашей стране или уже начали продавать туры в Турцию с огромными скидками, или приступят к этому совсем скоро.
U74.Ru 05:33
Армия и оружие

Российскую военную базу задумали создать в Африке

Центральноафриканская Республика (ЦАР) изучает возможность создания на своей территории российской военной базы.
Lenta.ru 03:54
Происшествия

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Ведомости 08:10
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»

Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Интерфакс 09:33
Футбол

«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

Коммерсантъ 14:31
Общество

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 07:48
Политика

Патрушев: Зарубежные спецслужбы готовят массированные кибератаки

Иностранные спецслужбы целенаправленно ищут уязвимости в информационной инфраструктуре России.
Национальная служба новостей 04:53
Общество

Дания разрешила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

РИА Новости 09:05
Шоу-бизнес

О выкидыше высказалась беременная Анастасия Костенко

Подписчики удивлены как модель, будучи беременной, не боится поднимать тяжести.
Privet-Rostov.ru 10:53
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 13:30
Шоу-бизнес

Виторган сорвался после слухов о беременности Собчак

Возможно, артист захотел поднять настроение после того, как в Сети заговорили о второй беременности его экс-супруги.
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Российская газета 12:11
Политика

Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Газета.Ru 08:24
Общество

Названы наиболее востребованные в будущем профессии

Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета 00:45
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Газета.Ru 13:12
Политика

Марию Бутину освободили из американской тюрьмы

Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Ведомости 10:24
Футбол

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

После окончания матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
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Общество

Норвежская авиакомпания закупит 40 самолетов SSJ-100

Би-порт 04:52
Армия и оружие

Россия установила в Арктике гиперзвуковой радар

Российская газета 08:12
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В Липецке врачу анестезиологу-реаниматологу вручили первый миллион

КП - Липецк 05:37
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,5%

Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5% годовых, говорится 25 октября в сообщении регулятора.
REGNUM 06:53
Экономика

Бизнесмен Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Основатель и генеральный директор технологической компании Amazon Джефф Безос, являющийся самым богатым в мире человеком, потерял за сутки около $7 млрд.
REGNUM 02:25
Культура

Телеигра «Слабое звено» вернется в эфир

Телевикторина «Слабое звено» вернется в российский эфир.
Lenta.ru 13:25
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Происшествия

Участник перестрелки в Харькове взорвал гранату при виде полицейских

РЕН ТВ 08:51
Происшествия

Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей

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Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО

Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:20
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