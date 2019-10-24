Экономика
КоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Российская газета 06:42
Армия и оружие
Шойгу рассказал о возможных последствиях выхода США из ДРСМД
Следствием выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может стать гонка вооружений в странах Европы и США.
Известия 05:55
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Шоу-бизнес
Максим Фадеев впервые рассказал о скандале с Наргиз
По словам Закировой, Максим не только тщательно отслеживал график ее концертов, но и диктовал, каким должен быть имидж.
Хорошие новости 04:40
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Кино
Вышел финальный трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Заключительный трейлер последнего эпизода «Саги Скайуокера» опубликован в интернете.
Gorodovoy.spb.ru 22 октября в 08:30
Авто
Volkswagen представил Golf восьмого поколения
Восьмое поколение Volkswagen Golf, наконец, дебютировало.
32CARS.ru вчера в 15:34
Шоу-бизнес
Полина Гагарина отменила концерт из-за болезни
Уже в конце ноября состоится грандиозный сольный концерт звезды в Москве, который певица точно не собирается отменять.
StarHit.ru 05:00
Наука
Дети начинают понимать счет раньше, чем учатся ему
Американские ученые выяснили, что дети слышат счет и понимают, что речь идет о количестве, намного раньше, чем сами учатся считать.
Индикатор 03:33
Армия и оружие
Два военных корабля НАТО вошли в грузинский порт Батуми
Политика Сегодня 06:02
Общество
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 19:12
Армия и оружие
Уточнены планы по военному присутствию США в Сирии
Lenta.ru вчера в 23:43
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Появились фотографии похудевшей Адель
Похудевшая певица Адель попала в объективы фотоаппаратов на вечеринке, посвященной дню рождению рэпера Дрейка, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 06:14
Здоровье
В Тюменской области возникла вспышка редкой болезни
В деревне Ачиры Тюменской области произошла вспышка редкого заболевания - граффской болезни.
Восток-Медиа 06:37
Армия и оружие
Появилось видео переброски российских военных полицейских в Сирию
Телеканал «Звезда» опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента военных полицейских из России.
РБК 00:47
Экономика
Риск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года
Исторический минимум по российскому риску — 36,9 пункта — был зафиксирован 5 июня 2007 года.
РБК 00:00
Экономика
Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий
За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Известия вчера в 17:01
Политика
Глава ЦИК Украины заявил о невозможности проведения выборов в Донбассе
16 октября после трех неудачных попыток установить перемирие на Донбассе и добиться разведения военных сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Золотое президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие нового закона об особом статусе территорий может состояться только после достижения договоренности о путях прекращения войны.
РБК 06:01
Общество
Пьер Нарцисс рассказал о стереотипах африканцев о России
РИА Новости 03:30
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости вчера в 19:05
Общество
Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию
В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Lenta.ru вчера в 13:42
Политика
Лавров: Москва ценит позицию Осло по итогам Второй мировой войны
Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи с норвежским коллегой Ине Эриксен Сёрейде заявил, что Россия ценит позицию Норвегии, которая отстаивает итоги Второй мировой войны.
RT на русском 06:29
Общество
ФСБ изъяла документы в красноярском Минлесхозе
Управление ФСБ России по Красноярскому краю проверило деятельность Министерства лесного хозяйства Красноярского края и изъяло документы ведомства, сообщает пресс-центр Федерального агентства лесного хозяйства.
РБК 06:18
Авто
Компания Mazda обновила кроссовер CX-8
Официальные дилеры Mazda в Японии начали принимать заказы на обновлённый 3-рядный кроссовер Mazda CX-8. Старт продаж состоится 28 ноября.
Новые автомобили вчера в 11:34
Происшествия
Полиция возбудила дело после обнаружения в Москве брошенного младенца
Полиция Москвы возбудила уголовное дело после обнаружения на улице брошенной шестимесячной девочки. Силовики разыскивают родителей ребенка.
Известия 05:06
Футбол
Девушка-агент Лельчук: поначалу в меня вообще никто не верил
Поначалу вообще никто не верил. За исключением моего близкого друга, тоже агента, Александра Клюева.
Чемпионат 06:32
Авто
Toyota представила новый роскошный минивэн GranAce
Руководители японского автомобильного концерна Toyota представили в рамках проведения международного автомобильного салона в Токио обновленный роскошный минивэн GranAce.
Car.ru 23 октября в 12:38