Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
Читать в источнике
Комментировать1293
с чего всё началось

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС24 октября в 14:44

Подробнее о событии

«Злое» государство списало россиянам триллионы рублей долгов

Комсомольская правда04:59

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известия24 октября в 22:47

Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБК24 октября в 15:29

Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русском24 октября в 16:47

Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

РЕН ТВ24 октября в 21:21

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАСС24 октября в 14:44

Кремль объяснил пользу списания $20 млрд долгов Африке

Московский Комсомолец24 октября в 15:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 07:19, Ашберн
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП на Алтае

Ведомости 03:41
Армия и оружие

«Неустрашимый» сторожевик Путина вернётся к службе через год

Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» вернётся на дежурство после продолжительного ремонта в середине 2020 года.
News.ru 04:09
Происшествия

Стали известны подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье

Рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в военной части в Забайкальском крае внезапно — уже разрядив автомат, он вставил новый магазин и снова начал стрелять, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 05:45
Общество

В Петербурге спустили на воду военный ледокол «Иван Папанин»

В Санкт-Петербурге на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» в пятницу, 25 октября, прошла церемония спуска на воду патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин», сооружённого для Военно-морского флота РФ.
Евразия Daily вчера в 16:36
Шоу-бизнес

Тарасов подал в суд на бывшую жену

Экс-полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану, информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
РИА Новости 05:28
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru вчера в 15:51
Общество

Представительница Пуэрто-Рико завоевала титул «Мисс Земля-2019»

«Мисс Земля» — один из крупнейших конкурсов красоты, который ежегодно проводится на Филиппинах под эгидой ООН.
Говорит Москва 06:28
Политика

Зеленский приехал к добробатовцам в Золотое

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции добробатов в районе населенного пункта Золотое, где должно состояться разведение сил и средств.
Украина.ру 06:44
Общество

Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы

Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа.
Известия 24 октября в 12:16
Происшествия

Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье

ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.
Эхо Москвы 03:00
Происшествия

Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии

REGNUM вчера в 10:27
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли территорию ДНР, ранен местный житель

Свободная Пресса 05:32
Футбол

«Ювентус» может инвестировать в трансфер Мбаппе € 380 млн

По сведениям источника, туринский клуб может инвестировать € 380 млн в трансфер форварда.
Чемпионат 03:57
Политика

Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России

Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Интерфакс 04:09
Армия и оружие

В Сирии заявили о возвращении американских военных из Ирака

Ранее, 22 октября, иракские военные заявили, что военнослужащие США, вошедшие на территорию страны после вывода войск из Сирии, могут находиться там только транзитом.
Lenta.ru 06:37
Культура

СМИ вспомнили самые громкие скандалы на «Поле чудес»

В честь дня рождения капитал-шоу "Поле чудес", СМИ вспомнили самые громкие скандалы в эфире передачи.
АМИТЕЛ 00:13
Армия и оружие

BBC сообщает о пропаже 50 заключенных россиянок с детьми в Сирии

Вести.Ru 01:29
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета вчера в 13:30
Политика

Осужденная за шпионаж Мария Бутина вышла из американской тюрьмы

ЗакC.Ру вчера в 10:45
Культура

Валерий Сюткин прокомментировал отказ участника «Голоса» жать ему руку

Газета.Ru 06:01
Политика

В Госдуме ответили на позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не согласна на компромисс относительно возвращения России в ПАСЕ.
Газета.Ru 05:52
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Космос

В России появится специальный космический корабль для туристов

Исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев заявил, что в версии для космических туристов управлять кораблём сможет только один космонавт, сообщают "Известия".
Популярная механика 23 октября в 07:11
Футбол

«Спартак» может приобрести форварда «Айнтрахта»

Как сообщает Федеральное агентство новостей, «Спартак» проявляет интерес к Пасиенсии, которого может приобрести в зимнее трансферное окно.
Bookmaker-ratings.ru 03:10
Фигурное катание

Трусова чисто исполнила короткую программу на «Гран-при» Канады

Российская фигуристка Александра Трусова чисто откатала короткую программу на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс вчера в 16:46
Политика

Владимир Карасёв: Известный польский историк выступил против русофобии

Всемирно известный польский историк русской философии, заслуженный профессор Польской академии наук и американского университета Нотр Дам Анджей Валицкий презентовал книгу «О России иначе».
Новостной фронт 07:00
Футбол

Игроки молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» устроили драку на поле

Игроки молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала" устроили массовую драку прямо во время матча.
РИА Новости 06:09
Кино

Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн

В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН 03:22
Гаджеты

Redmi Note 8T получит модуль NFC для бесконтактных платежей

Главным отличием Redmi Note 8T от модели Note 8 является наличие модуля бесконтактных платежей NFC.
Профиль 23 октября в 07:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное