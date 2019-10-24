Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАССвчера в 14:44

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Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБКвчера в 15:29

Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

РЕН ТВвчера в 21:21

Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русскомвчера в 16:47

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Газета.Ruвчера в 15:37

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известиявчера в 22:47

Кремль объяснил списание долгов Африке на 20 миллиардов долларов

Lenta.ruвчера в 15:20

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАССвчера в 14:44
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Политика

Эво Моралес побеждает на выборах президента Боливии

После проверки 99,9 процента бюллетеней Высший избирательный суд Боливии опубликовал данные, в соответствии с которыми действующий президент страны Эво Моралес набирает 47 процентов голосов, а его основной соперник, экс-президент Карлос Меса — 36,5 процента.
Вести.Ru вчера в 23:25
Происшествия

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Ведомости 08:10
Армия и оружие

Российские С-400 применили на учениях в Сербии

Российские зенитные ракетные комплексы С-400 и комплексы «Панцирь-С» совместно с силами ПВО Сербии приняли участие в учениях в балканской стране.
RT на русском 07:16
Политика

Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной

Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
RT на русском 20:20
Авто

В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show

Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.
ТАСС 23 октября в 03:54
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Как в России отреагировали на оскорбления Макгрегора

Одним из главных спортивных событий четверга, 24 октября, стала пресс-конференция бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора.
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Политика

Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций

Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 20:01
Культура

«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экран

Популярная в начале 2000-х годов телевикторина «Слабое звено» возвращается в российский эфир.
Культуромания 14:08
Фигурное катание

Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс 16:56
Общество

Microsoft выиграла контракт на $10 млрд с Пентагоном

Американская корпорация Microsoft получила контракт на сумму $10 млрд от Пентагона по результатам конкурса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу минобороны США.
REGNUM 20:24
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Газета.Ru 13:12
Политика

Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины

На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса.
Газета.Ru 16:26
Политика

Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»

Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ вчера в 08:58
Технологии

Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер

Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 14:14
Происшествия

В Улан-Удэ пять человек пострадали при взрыве газа и пожаре в кафе

Пять человек пострадали в субботу в результате пожара и взрыва бытового газа в кафе в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия.
ТАСС 22:15
Технологии

На смену SMS придут RCS-сообщения

В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
Ruposters.ru 06:43
Кино

В Сети появился финальный трейлер «Звездных войн»

Трейлер заключительной серии нашумевшей саги «Звездные войны» был опубликован на просторах Сети.
NewInform 23 октября в 22:11
Политика

Украинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru 15:33
Общество

Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго

«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
RT на русском 19:18
Культура

Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров

Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru вчера в 07:12
Шоу-бизнес

Полина Гагарина из-за болезни отменила концерт в Екатеринбурге

25 октября в Екатеринбурге должен был состояться концерт Полины Гагариной, однако шоу перенесено на 6 декабря из-за болезни певицы, пишет портал Е1.
ТагилСити.ру 03:08
Музыка

Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу

«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
Sunmag.me 23 октября в 11:08
Общество

Forbes назвал богатейших женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
ФАН вчера в 02:51
Автоспорт

Феттель показал лучший результат во второй практике Гран-при Мексики

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель стал первым во второй практике перед этапом Гран-при "Формулы-1", который пройдет в мексике.
Газета.Ru 18:00
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»

Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
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Шоу-бизнес

Бородина опровергла наличие тайной сестры

Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
WomanHit.ru вчера в 12:25
Наука

Найдены ответственные за слепоту у пожилых людей клетки

Исследователи из США выяснили что глиальные, сосудистые, а также колбочковые клетки связаны с с дегенерацией макулы.
Индикатор 14:31
Политика

Минюст США начал расследование обстоятельств возбуждения дела Бутиной

Министерство юстиции США начало проверку того, при каких обстоятельствах было возбуждено дело гражданки России Марии Бутиной и не имело ли тогда место нарушение законодательства.
ТАСС 21:54
Футбол

Руководство «Ротора» пожаловалось на Слуцкого в РФС

Пресс-служба Российского футбольного союза подтвердила получение обращения от руководства «Ротора», которое просит рассмотреть критические высказывания в их адрес со стороны главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.
Бомбардир.ру 10:53
Общество

Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare

REGNUM 23 октября в 07:51
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