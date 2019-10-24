Экономика
КоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАССвчера в 14:44
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Политика
Эво Моралес побеждает на выборах президента Боливии
После проверки 99,9 процента бюллетеней Высший избирательный суд Боливии опубликовал данные, в соответствии с которыми действующий президент страны Эво Моралес набирает 47 процентов голосов, а его основной соперник, экс-президент Карлос Меса — 36,5 процента.
Армия и оружие
Российские С-400 применили на учениях в Сербии
Российские зенитные ракетные комплексы С-400 и комплексы «Панцирь-С» совместно с силами ПВО Сербии приняли участие в учениях в балканской стране.
Политика
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
Авто
В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show
Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.
Единоборства
Как в России отреагировали на оскорбления Макгрегора
Одним из главных спортивных событий четверга, 24 октября, стала пресс-конференция бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора.
Политика
Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций
Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Культура
«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экран
Популярная в начале 2000-х годов телевикторина «Слабое звено» возвращается в российский эфир.
Фигурное катание
Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Общество
Microsoft выиграла контракт на $10 млрд с Пентагоном
Американская корпорация Microsoft получила контракт на сумму $10 млрд от Пентагона по результатам конкурса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу минобороны США.
Политика
Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины
На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса.
Политика
Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»
Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Улан-Удэ пять человек пострадали при взрыве газа и пожаре в кафе
Пять человек пострадали в субботу в результате пожара и взрыва бытового газа в кафе в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия.
Технологии
На смену SMS придут RCS-сообщения
В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
Кино
В Сети появился финальный трейлер «Звездных войн»
Трейлер заключительной серии нашумевшей саги «Звездные войны» был опубликован на просторах Сети.
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
Культура
Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина из-за болезни отменила концерт в Екатеринбурге
25 октября в Екатеринбурге должен был состояться концерт Полины Гагариной, однако шоу перенесено на 6 декабря из-за болезни певицы, пишет портал Е1.
Музыка
Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу
«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
Общество
Forbes назвал богатейших женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Автоспорт
Феттель показал лучший результат во второй практике Гран-при Мексики
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель стал первым во второй практике перед этапом Гран-при "Формулы-1", который пройдет в мексике.
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»
Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Шоу-бизнес
Бородина опровергла наличие тайной сестры
Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
Наука
Найдены ответственные за слепоту у пожилых людей клетки
Исследователи из США выяснили что глиальные, сосудистые, а также колбочковые клетки связаны с с дегенерацией макулы.
Политика
Минюст США начал расследование обстоятельств возбуждения дела Бутиной
Министерство юстиции США начало проверку того, при каких обстоятельствах было возбуждено дело гражданки России Марии Бутиной и не имело ли тогда место нарушение законодательства.
Футбол
Руководство «Ротора» пожаловалось на Слуцкого в РФС
Пресс-служба Российского футбольного союза подтвердила получение обращения от руководства «Ротора», которое просит рассмотреть критические высказывания в их адрес со стороны главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.
Общество