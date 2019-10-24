Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».

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