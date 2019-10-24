Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАССвчера в 14:44

Подробнее о событии

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известиявчера в 22:47

Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

РЕН ТВвчера в 21:21

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАССвчера в 14:44

В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Газета.Ruвчера в 15:37

Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБКвчера в 15:29

Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русскомвчера в 16:47

Кремль объяснил пользу списания $20 млрд долгов Африке

Московский Комсомолецвчера в 15:05
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Напомним, 11 октября в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы порядка 100 тысяч человек.
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Наибольшее число людей, получивших вид на жительство в странах Европейского союза, обратились за ним с Украины.
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Медведев ответил американскому министру

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На Гран-при Мексики началась первая свободная практика

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Германия проголосовала против отмены антироссийских санкций

В документе сказано, что фракция «левых» обратилась к парламенту с предложением о содействии на уровне ЕС отмене очередного продления антироссийских санкций.
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