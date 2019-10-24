Экономика
КоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАССвчера в 14:44
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В Татарстане прохожий уколол женщину на улице шприцем с наркотиком
В Татарстане возбудили уголовное дело против мужчины, который уколол случайную прохожую шприцем с наркотическим веществом.
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У телеведущей случился гипертонический криз. Несмотря на то, что врачам скорой удалось сбить давление, Малышеву все же увезли в больницу.
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Солдат застрелил 8 сослуживцев в Забайкальском крае
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«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»
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Американская журналистка рассказала, как ее отхлестали в русской бане
Американская журналиста в статье для журнала Business Insider рассказала о своем путешествии по России и впечатлениях от русской бани.
Хоккей
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Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Ильи Воробьёва. «Магнитка» одержала третью победу подряд, не пропустив ни одной шайбы.
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Изучив рейтинги страховых и статистических агентств, крупных зарубежных автоизданий и других авторитетных источников, эксперты «За рулем» составили свой ТОП-5 самых надежных автомобилей в России.
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Общество
Около 50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесных пожаров
Напомним, 11 октября в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы порядка 100 тысяч человек.
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Лавров прокомментировал освобождение Бутиной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал освобождение осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной из тюрьмы.
Политика
Украинцы лидируют в получении видов на жительство в ЕС
Наибольшее число людей, получивших вид на жительство в странах Европейского союза, обратились за ним с Украины.
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Решетова показала свой живот после родов
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Медведев ответил американскому министру
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на слова министра торговли США Уилбура Росса о рисках вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
Украинские националисты хотят взорвать химпредприятия Донбасса
Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС ДНР Вадим Капустин спрогнозировал, что в случае реализации терактов на коксохимическом и фенольном заводах в зоне химического заражения могут оказаться сразу несколько десятков населенных пунктов, где проживают более 60 тысяч человек.
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Политика
Небензя призвал Запад не советовать России, как действовать в Сирии
Со слов постпреда РФ при ООН Василия Небензи, в Москве предлагают Западу содействовать стабилизации обстановки в Сирии, не давая при этом лишних рекомендаций, пишет ТАСС.
Автоспорт
На Гран-при Мексики началась первая свободная практика
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Ковалев показал подготовку к бою с Канело
Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев показал фрагмент подготовки к поединку с обладателем титула WBA Саулем Альваресом.
Кино
Триллер «Текст» вышел в отечественный прокат
Происшествия
Замглавы «Комитета за гражданские права» объявил голодовку в СИЗО
Навещая Маякова в СИЗО, Хуруджи узнал, что тот начал голодовку 24 октября в знак протеста против действий следствия и суда.
Происшествия
В Москве из-за ДТП с цистерной перекрыли Волгоградский проспект
Движение на Волгоградском проспекте полностью перекрыли в Москве из-за ДТП с автоцистерной со сжатым кислородом, автомобилистам лучше отказаться от поездок по шоссе в ближайшие часы, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
Игры
В Epic Games Store стартовала раздача Q.U.B.E. 2 и Layers of Fear
В Epic Games Store началась очередная еженедельная раздача игр: в этот раз геймеры могут бесплатно получить в магазине Q.U.B.E. 2 и Layers of Fear.
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Племянник Кадырова пытал женщину электрошокером
Политика
Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Происшествия
В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков
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Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Политика
Германия проголосовала против отмены антироссийских санкций
В документе сказано, что фракция «левых» обратилась к парламенту с предложением о содействии на уровне ЕС отмене очередного продления антироссийских санкций.