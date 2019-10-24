Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС24 октября в 14:44

Подробнее о событии

«Злое» государство списало россиянам триллионы рублей долгов

Комсомольская правда04:59

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известия24 октября в 22:47

Кремль объяснил пользу списания $20 млрд долгов Африке

Московский Комсомолец24 октября в 15:05

Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русском24 октября в 16:47

Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБК24 октября в 15:29

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАСС24 октября в 14:44

Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

РЕН ТВ24 октября в 21:21
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Экономика

Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
РБК вчера в 15:54
Общество

Мария Бутина прилетела в Москву

Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском 04:36
Происшествия

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Военный открыл огонь по сослуживцам в воинской части в поселке Горный в Забайкальском крае, сообщило Минобороны.
Ведомости вчера в 08:10
Авто

Составлен топ-5 самых надежных автомобилей в России

Изучив рейтинги страховых и статистических агентств, крупных зарубежных автоизданий и других авторитетных источников, эксперты «За рулем» составили свой ТОП-5 самых надежных автомобилей в России.
Автоновости дня 24 октября в 03:43
Происшествия

Число погибших в ДТП с микроавтобусами в Алтае увеличилось

В результате аварии с участием минивэна и микроавтобуса в Топчихинском районе Алтайского края число уже погибло восемь человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава по региону.
Газета.Ru 03:15
Общество

Макгрегор ответил толпе дагестанцев у его отеля в Москве

Телеканал 360° вчера в 02:27
Общество

Трамвай в российском городе запустили по заасфальтированным рельсам

Представитель мэрии сообщила, что проводились тестовые испытания полотна и трамвай без пассажиров на автономном ходу направляли «туда и обратно» по рельсам.
Lenta.ru 05:46
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Футбол

Дмитрий Баринов: «Играть в АПЛ за «Уотфорд» или «Брайтон»? Почему бы и нет?»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов перед матчем 14-го тура РПЛ против «Спартака» рассказал, что хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Англии.
Матч ТВ 04:19
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
ТАСС вчера в 06:51
Происшествия

Тюменский срочник перед расстрелом восьмерых сослуживцев звонил домой

Солдат Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял восьмерых человек, в последнем разговоре с отцом выразил желание остаться в армии и служить по контракту.
URA.Ru 04:26
Кино

В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»

Комсомольская правда 24 октября в 07:31
Транспорт

Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу

ТАСС вчера в 17:15
Армия и оружие

Продолжительность и интенсивность проведения учений в РВСН значительно возросли за последние годы

Продолжительность и интенсивность проведения маневров в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) значительно возросли за последние годы.
Эхо Москвы 05:00
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru вчера в 08:28
Общество

В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова

В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Lenta.ru 01:52
Политика

В Госдуме оценили позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей, но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
RT на русском 05:35
Политика

Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций

Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
REGNUM 24 октября в 20:01
Политика

Владимир Путин обсудил с Совбезом меморандум России и Турции по Сирии

22 октября президенты России и Турции приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.
Говорит Москва 05:57
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН 03:22
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Boeing осуществит пилотируемый полет к МКС в первой половине 2020 года

Корпорация Boeing рассчитывает провести первый испытательный пилотируемый полет своего корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) в первой половине 2020 года.
Российская газета 22 октября в 18:57
Армия и оружие

На Украине предложили вернуть призыв в армию с 18 лет

Управление персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ выступило с предложением вернуть в стране призыв на срочную службу в армию с 18 лет.
Известия 05:18
Кино

Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн

В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в контрабанде сирийской нефти

Ведомости 03:56
Технологии

Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер

Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 24 октября в 14:14
Происшествия

Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей

Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета 24 октября в 06:27
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Происшествия

Взрыв и пожар произошли в квартире в Новокузнецке

Взрыв с последующим возгоранием произошел в одной из квартир на улице Мира в Новокузнецке Кемеровской области.
Известия 05:51
Общество

«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru вчера в 11:40
Фигурное катание

Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
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