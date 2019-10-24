Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС24 октября в 14:44

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«Злое» государство списало россиянам триллионы рублей долгов

Комсомольская правда04:59

В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Газета.Ru24 октября в 15:37

Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

РЕН ТВ24 октября в 21:21

Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русском24 октября в 16:47

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известия24 октября в 22:47

Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБК24 октября в 15:29

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАСС24 октября в 14:44
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Шоу-бизнес

Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик

Bimru.ru 23 октября в 09:45
Наука

Найдены ответственные за слепоту у пожилых людей клетки

Исследователи из США выяснили что глиальные, сосудистые, а также колбочковые клетки связаны с с дегенерацией макулы.
Индикатор вчера в 14:31
Общество

Мария Бутина прилетела в Москву

Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском 04:36
Хоккей

Кузнецов прокомментировал невероятный камбэк в матче с «Ванкувером»

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Евгений Кузнецов прокомментировал невероятный камбэк своей команды в матче с "Ванкувером".
Газета.Ru 03:26
Политика

Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста

Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Российская газета вчера в 21:17
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru вчера в 15:51
Кино

На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо

Русская Планета 24 октября в 01:25
Происшествия

Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии

REGNUM вчера в 10:27
Фигурное катание

Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде

Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.
РБК вчера в 20:18
Происшествия

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Ведомости вчера в 08:10
Общество

«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма

Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Происшествия

В Петербурге ребенок провалился в люк на глазах у матери

Малолетний ребенок встал на крышку люка и провалился в колодец на глазах у матери в Московском районе Санкт-Петербурга, СК и прокуратура начали проверку, сообщают пресс-службы ведомств.
ТАСС вчера в 06:51
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

ТАСС вчера в 23:06
Экономика

Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости 24 октября в 19:05
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перестала скрывать беременность

Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru вчера в 03:36
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в контрабанде сирийской нефти

Ведомости 03:56
Политика

В США выступили против выделения средств на поддержку воссоздания G8

В конгрессе США предлагают запретить выделение средств на содействие участию РФ в заседаниях G7 или же воссоздание G8 «при условии включения в неё России».
RT на русском 01:05
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество

Синоптики сообщили о ночных заморозках, гололедице и снеге в Москве

На следующей неделе в Москве ожидаются ночные заморозки, гололедица, снег, температура воздуха опуститься до нуля.
Газета.Ru 03:54
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru вчера в 08:28
Гаджеты

RED закрывает проект по выпуску голографических смартфонов Hydrogen

MobiDevices вчера в 05:57
Единоборства

Макгрегор планирует жить и тренироваться в Москве

Конор Макгрегор, боец MMA из Ирландии, во время недавнего телеэфира изъявил желание купить недвижимое имущество в РФ и жить в Москве.
Discover24 05:17
Армия и оружие

В Минобороны РФ рассказали детали полета Ту-160 над Индийским океаном

В российском военном ведомстве отметили, что полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
ТК Звезда 01:00
Политика

Экономист оценил восстановление беспошлинной торговли США с Украиной

Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о восстановлении беспошлинной торговли с Украиной по ряду наименований.
RT на русском 03:21
Технологии

Миллионы пользователей Android подверглись хакерской атаке

Программы были загружены миллионами пользователей, сообщили в антивирусной компании ESET.
UfacityNews.ru 00:36
Общество

В ПФР объяснили, кому отказывают в назначении пенсии

Трем процентам россиян отказывают в назначении страховой пенсии.
Российская газета 00:10
Политика

США частично приостановят полеты на Кубу

Запрет не коснется только аэропорта Хосе Марти в Гаване. Авиасообщение приостановят с декабря этого года.
Сусанин 02:00
Культура

Участника шоу «Голос» обвинили в неуважении к Сюткину

Участник вокального шоу «Голос» Даниил Королев, уходя со сцены, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина, чем вызвал недовольство пользователей сети.
Lenta.ru 01:39
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП на Алтае

Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Ведомости 03:41
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
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