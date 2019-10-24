Экономика
КоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАСС24 октября в 14:44
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Шоу-бизнес
Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик
Bimru.ru 23 октября в 09:45
Наука
Найдены ответственные за слепоту у пожилых людей клетки
Исследователи из США выяснили что глиальные, сосудистые, а также колбочковые клетки связаны с с дегенерацией макулы.
Индикатор вчера в 14:31
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском 04:36
Хоккей
Кузнецов прокомментировал невероятный камбэк в матче с «Ванкувером»
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Евгений Кузнецов прокомментировал невероятный камбэк своей команды в матче с "Ванкувером".
Газета.Ru 03:26
Политика
Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста
Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Российская газета вчера в 21:17
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru вчера в 15:51
Кино
На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо
Русская Планета 24 октября в 01:25
Происшествия
Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии
REGNUM вчера в 10:27
Фигурное катание
Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде
Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.
РБК вчера в 20:18
Происшествия
В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев
Ведомости вчера в 08:10
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Происшествия
В Петербурге ребенок провалился в люк на глазах у матери
Малолетний ребенок встал на крышку люка и провалился в колодец на глазах у матери в Московском районе Санкт-Петербурга, СК и прокуратура начали проверку, сообщают пресс-службы ведомств.
ТАСС вчера в 06:51
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости 24 октября в 19:05
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перестала скрывать беременность
Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru вчера в 03:36
Политика
В США выступили против выделения средств на поддержку воссоздания G8
В конгрессе США предлагают запретить выделение средств на содействие участию РФ в заседаниях G7 или же воссоздание G8 «при условии включения в неё России».
RT на русском 01:05
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество
Синоптики сообщили о ночных заморозках, гололедице и снеге в Москве
На следующей неделе в Москве ожидаются ночные заморозки, гололедица, снег, температура воздуха опуститься до нуля.
Газета.Ru 03:54
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru вчера в 08:28
Гаджеты
RED закрывает проект по выпуску голографических смартфонов Hydrogen
MobiDevices вчера в 05:57
Единоборства
Макгрегор планирует жить и тренироваться в Москве
Конор Макгрегор, боец MMA из Ирландии, во время недавнего телеэфира изъявил желание купить недвижимое имущество в РФ и жить в Москве.
Discover24 05:17
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали детали полета Ту-160 над Индийским океаном
В российском военном ведомстве отметили, что полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
ТК Звезда 01:00
Политика
Экономист оценил восстановление беспошлинной торговли США с Украиной
Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о восстановлении беспошлинной торговли с Украиной по ряду наименований.
RT на русском 03:21
Технологии
Миллионы пользователей Android подверглись хакерской атаке
Программы были загружены миллионами пользователей, сообщили в антивирусной компании ESET.
UfacityNews.ru 00:36
Общество
В ПФР объяснили, кому отказывают в назначении пенсии
Трем процентам россиян отказывают в назначении страховой пенсии.
Российская газета 00:10
Политика
США частично приостановят полеты на Кубу
Запрет не коснется только аэропорта Хосе Марти в Гаване. Авиасообщение приостановят с декабря этого года.
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Культура
Участника шоу «Голос» обвинили в неуважении к Сюткину
Участник вокального шоу «Голос» Даниил Королев, уходя со сцены, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина, чем вызвал недовольство пользователей сети.
Lenta.ru 01:39
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Ведомости 03:41
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58