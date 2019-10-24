Экономика
КоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАССвчера в 14:44
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Днем 25 октября Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Теперь она составляет 6,5% годовых.
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Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
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По мнению Власова, одной из главных проблем отечественной медицины остается слабая подготовка будущих врачей, в том числе из-за образовательных программ.
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Новые поезда встанут на рельсы уже в ноябре.
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За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.
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Фото: yandex.ru Этими вопросами задались в Минкульте и составили «доску позора» российских кинематографистов.
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Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
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Винчестеры в школе: вышли новые кадры и промо-видео 4 серии «Сверхъестественного»
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Минздрав Чувашии предлагает ввести понятие ветхих медучреждений
С инициативой выступила Ирина Виноградова Минздрав Чувашии предложил ввести в законодательство понятие ветхих объектов здравоохранения, пишет ТАСС.
Экономика
Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая
В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Суд арестовал предполагаемого виновника аварии на Обводном
Музыка
Барецкий снялся в новом клипе петербургской группы Little Big
Известная петербургская музыкальная группа Little Big выложила в Сеть новый клип на песню под названием Rock-Paper-Scissors.
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Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение в игре с венгерским "Ференцварошу" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
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Телевикторина «Слабое звено» вернется на экраны
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Трамп заявил, что прежние iPhone с кнопкой «домой» были лучше нынешних
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Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
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Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу
«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
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В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
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