Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАССвчера в 14:44

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Почему Россия простила долг Африке, а своим гражданам — нет

Комсомольская правда15:43

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАССвчера в 14:44

Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

РЕН ТВвчера в 21:21

Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русскомвчера в 16:47

Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБКвчера в 15:29

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известиявчера в 22:47

Кремль объяснил пользу списания $20 млрд долгов Африке

Московский Комсомолецвчера в 15:05
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:29, Ашберн
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