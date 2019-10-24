Экономика
КоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
Читать в источнике
Оценить911
с чего всё началось
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАССвчера в 14:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Энергетика
В «Нафтогазе» рассказали о запасах газа в хранилищах Украины
В компании «Нафтогаз Украины» заявили, что запасы газа в украинских хранилищах достигли максимального за 10 лет объёма.
Происшествия
В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков
Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
Происшествия
В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье
Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
Суд Амстердама арестовал 100% акций дочерней компании «Газпрома»
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Окружной суд Амстердама заблокировал 100% акций компании "Южного потока", дочерней компании "Газпрома", которая занимается строительством "Турецкого потока".
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Общество
Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.
Общество
Дания разрешила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe
Власти Дании одобрили строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который пройдет в Польшу.
Политика
Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Шоу-бизнес
Егор Кончаловский поделился редким кадром с молодой возлюбленной
Известный режиссер Егор Кончаловский в Instagram разместил снимок своей гражданской жены, которая на 18 лет его младше.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге
Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге. Певица заболела и не приедет в столицу УрФО.
Авто
Составлен топ-5 самых надежных автомобилей в России
Изучив рейтинги страховых и статистических агентств, крупных зарубежных автоизданий и других авторитетных источников, эксперты «За рулем» составили свой ТОП-5 самых надежных автомобилей в России.
Финансы
Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%
Министр экономического развития поддерживает более агрессивное снижение Банком России ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 6,5%.
Происшествия
В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек
Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Гаджеты
Honor представил в России смартфон Honor 9X
Шоу-бизнес
Певица Адель после развода с мужем похудела до размера XS
Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
Технологии
Mail.Ru Group запустит суперприложение на базе «ВКонтакте»
Mail.Ru Group планирует запустить суперприложение на базе «ВКонтакте», пишет РБК.
Политика
Бундестаг не поддержал снятие санкций с России
В сентябре с критикой антироссийских санкций выступили председатель комиссии Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, а также члены Восточного комитета немецкой экономики.
Футбол
Комбаров назвал Аленичева строителем чемпионского «Спартака»
Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что Массимо Каррера привёл к чемпионству уже готовую команду.
Армия и оружие
Российскую военную базу задумали создать в Африке
Центральноафриканская Республика (ЦАР) изучает возможность создания на своей территории российской военной базы.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ об атаке на севере Сирии
"Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями не соответствуют действительности", - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Алексей Бакин.
Хоккей
Овечкин установил новый рекорд в НХЛ
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Альбу» в баскетбольной Евролиге
Происшествия
Выяснились обстоятельства падения девочки в канализационный люк
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Татарстане, однако по информации издания Kazanfirst, ребенок упал в канализационный люк на юге Петербурга на проспекте Космонавтов.
Политика
Медведев вернул экс-губернатора Севастополя Овсянникова в Минпромторг
Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назначен заместителем министра промышленности и торговли.
Общество
Секретная служба США допросила Эминема из-за слов в адрес Трампа
Секретная служба США в 2018 году действительно допрашивала хип-хоп-исполнителя Эминема из-за его песен, в которых упоминались президент Дональд Трамп и его дочь Иванка.
Политика
Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.