Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАССвчера в 14:44

Подробнее о событии

Почему Россия простила долг Африке, а своим гражданам — нет

Комсомольская правда15:43

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известиявчера в 22:47

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАССвчера в 14:44

Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русскомвчера в 16:47

Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБКвчера в 15:29

Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

РЕН ТВвчера в 21:21

Кремль объяснил пользу списания $20 млрд долгов Африке

Московский Комсомолецвчера в 15:05
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Энергетика

В «Нафтогазе» рассказали о запасах газа в хранилищах Украины

В компании «Нафтогаз Украины» заявили, что запасы газа в украинских хранилищах достигли максимального за 10 лет объёма.
RT на русском 12:47
Происшествия

В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков

Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
RT на русском 10:27
Происшествия

В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье

Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Вести.Ru 08:24
Общество

Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине

ТАСС 03:22
Общество

Суд Амстердама арестовал 100% акций дочерней компании «Газпрома»

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Окружной суд Амстердама заблокировал 100% акций компании "Южного потока", дочерней компании "Газпрома", которая занимается строительством "Турецкого потока".
Газета.Ru 09:49
Политика

Украинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru 15:33
Общество

Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.
Lenta.ru 02:18
Общество

Дания разрешила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

Власти Дании одобрили строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который пройдет в Польшу.
РИА Новости 09:05
Политика

Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Газета.Ru 08:24
Шоу-бизнес

Егор Кончаловский поделился редким кадром с молодой возлюбленной

Известный режиссер Егор Кончаловский в Instagram разместил снимок своей гражданской жены, которая на 18 лет его младше.
Телепрограмма 05:27
Шоу-бизнес

Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге

Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге. Певица заболела и не приедет в столицу УрФО.
Время Пресс 02:17
Авто

Составлен топ-5 самых надежных автомобилей в России

Изучив рейтинги страховых и статистических агентств, крупных зарубежных автоизданий и других авторитетных источников, эксперты «За рулем» составили свой ТОП-5 самых надежных автомобилей в России.
Автоновости дня вчера в 03:43
Финансы

Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%

Министр экономического развития поддерживает более агрессивное снижение Банком России ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 6,5%.
ТАСС 15:09
Происшествия

В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек

Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Известия 08:02
Происшествия

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Гаджеты

Honor представил в России смартфон Honor 9X

Astera вчера в 13:58
Шоу-бизнес

Певица Адель после развода с мужем похудела до размера XS

Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
Вечерний курьер 15:17
Технологии

Mail.Ru Group запустит суперприложение на базе «ВКонтакте»

Mail.Ru Group планирует запустить суперприложение на базе «ВКонтакте», пишет РБК.
Computerworld Россия 04:18
Политика

Бундестаг не поддержал снятие санкций с России

В сентябре с критикой антироссийских санкций выступили председатель комиссии Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, а также члены Восточного комитета немецкой экономики.
Коммерсантъ вчера в 23:40
Футбол

Комбаров назвал Аленичева строителем чемпионского «Спартака»

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что Массимо Каррера привёл к чемпионству уже готовую команду.
RT на русском 15:39
Армия и оружие

Российскую военную базу задумали создать в Африке

Центральноафриканская Республика (ЦАР) изучает возможность создания на своей территории российской военной базы.
Lenta.ru 03:54
Общество

Топ-менеджер «Альфа-капитала» уволился после обвинений в избиении жены

Ридус 15:40
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ об атаке на севере Сирии

"Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями не соответствуют действительности", - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Алексей Бакин.
Российская газета 15:24
Хоккей

Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

РИА Новости 05:29
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Альбу» в баскетбольной Евролиге

Вести.Ru 16:01
Происшествия

Выяснились обстоятельства падения девочки в канализационный люк

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Татарстане, однако по информации издания Kazanfirst, ребенок упал в канализационный люк на юге Петербурга на проспекте Космонавтов.
Вести.Ru 02:45
Политика

Медведев вернул экс-губернатора Севастополя Овсянникова в Минпромторг

Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назначен заместителем министра промышленности и торговли.
РБК 14:54
Общество

Секретная служба США допросила Эминема из-за слов в адрес Трампа

Секретная служба США в 2018 году действительно допрашивала хип-хоп-исполнителя Эминема из-за его песен, в которых упоминались президент Дональд Трамп и его дочь Иванка.
Газета.Ru 02:55
Политика

Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 11:39
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