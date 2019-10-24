Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
Читать в источнике
Комментировать1328
с чего всё началось

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС24 октября в 14:44

Подробнее о событии

«Злое» государство списало россиянам триллионы рублей долгов

Комсомольская правдавчера в 04:59

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАСС24 октября в 14:44

Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

РЕН ТВ24 октября в 21:21

Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русском24 октября в 16:47

В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Газета.Ru24 октября в 15:37

Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБК24 октября в 15:29

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известия24 октября в 22:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:22, Вашингтон
Фигурное катание

Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada

Газета.Ru вчера в 18:37
Общество

Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы

Газета.Ru 25 октября в 18:00
Политика

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

RT на русском вчера в 22:15
Армия и оружие

Американские военные заявили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Коммерсантъ 00:23
Происшествия

При пожаре в доме в Рязанской области погибли трое детей

BFM.ru 02:49
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
Происшествия

Во время взрыва в кафе в Улан-Удэ пострадали 12 человек

7 новостей вчера в 00:24
Наука

Крысы научились водить автомобили, и это помогло им снять стресс

Вести.Наука вчера в 04:49
Наука

Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров

Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.
Ugpressa.ru 25 октября в 11:56
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»

«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру 25 октября в 15:19
Политика

Зеленский приехал к добробатовцам в Золотое

Украина.ру вчера в 06:44
Шоу-бизнес

Игорь Крутой представит концертную программу в Нью-Йорке

Культуромания вчера в 04:08
Футбол

«Спартак-2» потерпел разгром в матче со «СКА-Хабаровск»

В матче 20-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал московский «Спартак-2».
Чемпионат 02:58
Хоккей

Нападающий «Торонто» Илья Михеев набрал 10 очков в 13 матчах в НХЛ

Чемпионат вчера в 23:00
Киберспорт

Blizzard изменила иконку Diablo 2

Компания Blizzard обновила иконки Diablo 2 в приложении Battle.net Launcher. На это обратил внимание инсайдер Metro_OW в твиттере.
CyberSport.ru 25 октября в 09:25
Общество

Более 50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за пожаров

RT на русском вчера в 17:15
Гаджеты

Новый смартфон Honor получил сервисы Google

Установленные по умолчанию сервисы Google в глобальной версии смартфона Honor 9X сделает устройство еще более привлекательным в глазах европейских пользователей.
Anonsens вчера в 04:24
Футбол

Клопп: «Не мечтаю о титуле АПЛ, в ноябре-декабре начнется безумие»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал о борьбе за чемпионский титул английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.
Soccer.ru 02:18
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Происшествия

В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб

РБК вчера в 18:50
Происшествия

В Санкт-Петербурге в ДТП с автобусом погибли два человека

В результате два человека погибли и еще двое получили ранения, сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление ГИБДД.
Российская газета вчера в 19:00
Здоровье

Главные признаки алкоголизма назвал нарколог

Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Live24 вчера в 04:18
Армия и оружие

Зеленский составил список должностей силовиков, на которые будут назначать с его согласия

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил список должностей глав военных формирований и правоохранительных органов, назначать на которые можно лишь согласованных с ним кандидатов.
Украина.ру 02:50
Политика

Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе

Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы.
РБК 25 октября в 04:28
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Кировской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Кировской области.
Газета.Ru вчера в 13:35
Армия и оружие

Пропавшие в Сирии россиянки записали обращения с просьбой о помощи

РБК вчера в 16:48
Шоу-бизнес

Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом

Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.
Телепрограмма вчера в 10:45
Политика

Путин и Макрон обсудили по телефону российско-турецкие переговоры

Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе беседы Путин проинформировал своего французского коллегу о российско-турецких переговорах в Сочи, сообщили в пресс-службе Кремля.
Аргументы и Факты вчера в 10:49
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Аргументы недели 25 октября в 15:25
Культура

29-й день рождения отмечает программа «Поле чудес»

Aobe.ru вчера в 11:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное