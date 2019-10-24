Экономика
КоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
Читать в источнике
Оценить922
с чего всё началось
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАСС24 октября в 14:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Политика
Приезд Зеленского в Донбасс обернулся скандалом
Общество
Украина переходит на зимнее время
В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
Происшествия
Курские пограничники поймали сторонника «Азова»
Курские пограничники задержали 29-летнего националиста из Орловской области.
Политика
Грузия потеряла 350 млн долларов после запрета полетов из России
Бюджет Грузии понес ущерб в размере 350 млн долларов после введения Россией в июле текущего года запрета на авиасообщение, заявил премьер-министр Георгий Гахария.
Происшествия
В Забайкалье военнослужащий застрелил восьмерых сослуживцев
Происшествия
Во Вьетнаме на пляже нашли мертвую россиянку
Тело 71-летней россиянки нашли на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан во Вьетнаме, сообщает газета VN Express.
Общество
В Риге осквернили памятник воинам-освободителям
Неизвестные лица осквернили в столице Латвии памятник воинам-освободителям, сообщает агентство LETA.
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
Футбол
Футболисты начали радоваться незабитому голу и пропустили
Игроки «Хайдука» воспользовались замешательством футболистов «Славена Белуло» и забили гол в матче чемпионата Хорватии.
Политика
В Госдуме оценили украинскую позицию насчет возвращения России в ПАСЕ
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не намерена соглашаться на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в ПАСЕ.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» не смог обыграть на выезде «Вест Хэм»
В матче десятого тура Английской премьер лиги (АПЛ) лондонский "Вест Хэм Юнайтед" принял на своем поле "Шеффилд Юнайтед".
Политика
Сеть российских ресторанов отказалась считать Крым частью России
Российская сеть ресторанов японской кухни «Сушипоп» указала на своей рекламной карте Крым как спорную территорию.
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
Космос
Звезда смертна
На фотографии выше – комбинированный снимок остаток сверхновой в созвездии Кассиопеи, взрыв которой в 1572 году наблюдал великий датский астроном Тихо Браге.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Авто
В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды
Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Хоккей
Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)
Петербургский СКА в овертайме проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Авто
В России изменится способ расчета транспортного налога
Счетная палата РФ признала несовершенной методику расчета транспортного налога для роскошных автомобилей, стоимость которых превышает 3 млн рублей.
Политика
Трамп вернул беспошлинный режим для некоторых украинских товаров
Трамп распорядился «отменить приостановку соглашения о беспошлинной торговле с Украиной согласно генеральной системе преференций в отношении ряда украинских товаров».
Футбол
«Ростов» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» победили «Сочи» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экономика
Орешкин связал будущее России с интернет-компаниями
Максим Орешкин ответил на вопрос читателей РБК, как он оценивает влияние на отрасль законопроекта о значимых интернет-ресурсах.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Происшествия
Из Фонтанки спасатели достали тело молодой женщины
Погибшую отыскали водолазы поисково-спасательной службы Северной столицы. Спасатели доставили её тело на берег.
Футбол
Головин помог «Монако» одолеть «Нант»
"Монако" в гостевом матче оказался сильнее "Нанта" в 11-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0.
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии
Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.