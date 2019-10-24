Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС24 октября в 14:44

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«Злое» государство списало россиянам триллионы рублей долгов

Комсомольская правда04:59

Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБК24 октября в 15:29

Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

РЕН ТВ24 октября в 21:21

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RT на русском24 октября в 16:47

В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Газета.Ru24 октября в 15:37

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известия24 октября в 22:47

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАСС24 октября в 14:44
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:18, Ашберн
Общество

Около 50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесных пожаров

REGNUM 24 октября в 22:09
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Стала известна концепция новой пенсионной системы

Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Газета.Ru вчера в 05:00
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Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости 18:27
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru вчера в 15:51
Автоспорт

Даниил Квят: Квалификация прошла без проблем

В Мехико Даниил Квят впервые с Гран При Монако вышел в финал квалификации, где показал девятое время.
F1news.ru 17:48
Армия и оружие

WP: военные США начали прибывать из Ирака в провинцию Дейр-эз-Зор

Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.
ТАСС 14:57
Армия и оружие

Эрдоган пообещал новую операцию в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит операцию в Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведенного времени, передает RT.
Газета.Ru 13:47
Происшествия

Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств

Рядовой солдат Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять восемь человек в войсковой части в Забайкалье из-за неуставных отношений, сообщили источники "Ъ".
Коммерсантъ 11:21
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Происшествия

Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку

Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Вести.Ru 12:08
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости 08:06
Происшествия

Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае

В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
RT на русском 00:15
Кино

Новый «Zомбилэнд» могут снять в России

В интервью ребята рассказали, что не прочь снять следующую картину в Санкт-Петербурге, отметив, что это было бы по-настоящему напряженно.
OvideO.ru 16:29
Авто

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Политика

Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными

Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).
Коммерсантъ 19:15
Наука

Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров

Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.
Ugpressa.ru вчера в 11:56
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС 11:46
Происшествия

Люди пострадали при взрыве сейфа в квартире в Новокузнецке

Два человека пострадали при взрыве сейфа в квартире в городе Новокузнецке.
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Политика

Соловьев высмеял спор Зеленского с военными в Донбассе

Ранее в Сети было опубликовано видео с участием президента Зеленского, который прибыл в зону разведения сил двух противоборствующих сторон в Донбассе.
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Наука

Опровергнута причина исчезновения неандертальцев

Популярная механика 11:51
Политика

Бутина заявила, что зря считала США правовым государством

Бутина рассказала в интервью Sputnik и RT, что жила в иллюзии, что находится в правовом государстве и не ждала ареста.
Аргументы и Факты 08:36
Общество

Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone

Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Газета.Ru вчера в 20:56
Политика

Зеленский сменил губернатора Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая новым губернатором Луганской области, президент подписал указ 25 октября.
РЕН ТВ 08:45
Космос

Пролетевший вблизи от Земли астероид показали на видео

Опубликовано видео пролета астероида (162082) 1998 HL1 на расстоянии 6,21 миллиона километров от Земли.
ТК Звезда 11:45
Политика

Грузия потеряла $350 млн после авиационного запрета России

Бюджету Грузии был нанесен ущерб в размере $350 млн после того, как в июле Россия ввела запрет на авиасообщение, заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария.
Коммерсантъ 15:58
Политика

Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
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Пыль и граффити спасли птиц от столкновений со стеклянными автобусными остановками

N+1 вчера в 06:33
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«Двойник» Зеленского задал вопрос президенту Украины

РИА Новости 20:17
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Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию

«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.
RT на русском 24 октября в 07:55
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Эксперты рассказали об опасности алюминиевой фольги

Употребление пищи, приготовленной в алюминиевой фольге, может быть опасным для здоровья, заявили эксперты.
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