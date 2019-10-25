Общество

КоммерсантъКоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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Российская газета24 октября в 17:33
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:19, Вашингтон
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