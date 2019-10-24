Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС24 октября в 14:44

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«Злое» государство списало россиянам триллионы рублей долгов

Комсомольская правдавчера в 04:59

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известия24 октября в 22:47

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАСС24 октября в 14:44

Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русском24 октября в 16:47

В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Газета.Ru24 октября в 15:37

Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБК24 октября в 15:29

Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

РЕН ТВ24 октября в 21:21
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:13, Вашингтон
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