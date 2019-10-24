Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС24 октября в 14:44

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В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Газета.Ru24 октября в 15:37

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известия24 октября в 22:47

Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

РЕН ТВ24 октября в 21:21

Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русском24 октября в 16:47

«Злое» государство списало россиянам триллионы рублей долгов

Комсомольская правда04:59

Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБК24 октября в 15:29

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАСС24 октября в 14:44
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Позже появилась версия, что такая реакция Disney говорит о том, что кадры были подлинными.
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Авто

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В Нолинском районе произошло ДТП, в котором погибли четыре человека.
Девятка.RU 13:29
Космос

Россия и Япония могут создать совместного космического робота

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Политика

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

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Общество

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Первые российско-египетские учения войск ПВО начались в Египте

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ТАСС вчера в 03:22
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Демонстрации начались после вынесения приговора политикам-сторонникам независимости Каталонии.
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Вызванная неурожаем ягод, грибов и орехов миграция медведей представляет угрозу жителям Забайкалья.
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В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова

В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
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Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
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