Экономика
КоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАСС24 октября в 14:44
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Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Политика
Трамп 27 октября намерен сделать «важное заявление»
"Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов из Белого дома", - говорится в тексте.
ТАСС вчера в 23:33
Кино
Стала известна дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»
Мойка78 вчера в 23:24
Кино
Мария Миронова пришла в восторг от фильма «Текст»
Накануне своим мнением о «Тексте» поделилась на своей странице в Instagram Мария Миронова.
Телепрограмма 25 октября в 17:54
Политика
Зеленский прокомментировал свой разговор с националистами в Донбассе
iReactor вчера в 15:30
Хоккей
Дубль Свечникова помог «Каролине» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ
"Каролина" со счетом 4:0 обыграла "Чикаго" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС Спорт вчера в 15:44
Здоровье
Иркутский губернатор ответил на критику из-за низких зарплат врачей
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ответил на критику из-за низких зарплат медиков в регионе.
Sibnovosti.ru 23 октября в 22:14
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 25 октября в 11:23
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM 25 октября в 01:43
Фигурное катание
Евгения Медведева оценила своё выступление в Канаде
Ранее News.ru сообщал, что канадский тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер не смог подобрать слов, чтобы объяснить неудачное выступление фигуристки на этапе Гран-при Skate Canada.
News.ru вчера в 21:50
Происшествия
Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье
ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.
Эхо Москвы вчера в 03:00
Шоу-бизнес
Малахов оправдался перед Серябкиной за скандальный эфир
Телепрограмма вчера в 20:34
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
ТАСС вчера в 11:46
Шоу-бизнес
Вера Брежнева появилась на показе мод в кожаном бюстгальтере
Исполнительница появилась на публике в кожаном бюстгальтере и легинсах, надев также жакет.
News.ru вчера в 23:42
Армия и оружие
Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани
Известия вчера в 22:15
Политика
Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций ЕС
Бауэр отметил, что санкции, помимо вреда, идут в том числе и на пользу России.
РБК вчера в 23:44
Экономика
СМИ узнали о переговорах LVMH по покупке ювелирного бренда Tiffany
Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany&Co. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подробностями сделки.
РБК вчера в 21:22
Экономика
Госдума проголосовала за повышение МРОТ
Сегодня, 24 октября, депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда на 7,5%. Если закон будет принят в окончательном третьем чтении, то МРОТ увеличится на 850 рублей и его размер достигнет 12 тысяч 130 рублей.
Глас Народа 24 октября в 07:45
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru вчера в 07:42
Гаджеты
RED закрывает проект по выпуску голографических смартфонов Hydrogen
MobiDevices 25 октября в 05:57
Автоспорт
Ферстаппен разочарован, но надеется отыграться
F1news.ru вчера в 19:26
Авто
УАЗ напомнил о необычном кемпере УАЗ-452
На сей раз внимания удостоился автодом Adventure Camper, построенный итальянской фирмой Schieppati на базе УАЗ-452 «Буханка».
Автоновости дня вчера в 10:37
Общество
Почти вся Европа переходит на зимнее время
Все страны Европы, за исключением России и Белоруссии, в ночь на воскресенье переводят стрелки часов на час назад - на зимнее время, информирует министерство транспорта и коммуникаций Финляндии.
РИА Новости вчера в 17:20
Культура
29-й день рождения отмечает программа «Поле чудес»
Aobe.ru вчера в 11:35
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
RT на русском вчера в 04:36
Происшествия
Устроивший под Киевом поножовщину мужчина неожиданно умер при задержании полицией
Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.
Украина.ру вчера в 03:59
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Политика
Экс-депутат Рады предрёк украинской экономике сильный удар
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что энергетический сектор экономики Украины ждёт удар из-за дешёвого российского угля.
RT на русском 00:15
Общество
Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи
RT на русском вчера в 22:44