Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС24 октября в 14:44

Подробнее о событии

«Злое» государство списало россиянам триллионы рублей долгов

Комсомольская правдавчера в 04:59

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известия24 октября в 22:47

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАСС24 октября в 14:44

Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русском24 октября в 16:47

В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Газета.Ru24 октября в 15:37

Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБК24 октября в 15:29

Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

РЕН ТВ24 октября в 21:21
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Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Политика

Трамп 27 октября намерен сделать «важное заявление»

"Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов из Белого дома", - говорится в тексте.
ТАСС вчера в 23:33
Кино

Стала известна дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»

Мойка78 вчера в 23:24
Кино

Мария Миронова пришла в восторг от фильма «Текст»

Накануне своим мнением о «Тексте» поделилась на своей странице в Instagram Мария Миронова.
Телепрограмма 25 октября в 17:54
Политика

Зеленский прокомментировал свой разговор с националистами в Донбассе

iReactor вчера в 15:30
Хоккей

Дубль Свечникова помог «Каролине» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

"Каролина" со счетом 4:0 обыграла "Чикаго" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС Спорт вчера в 15:44
Здоровье

Иркутский губернатор ответил на критику из-за низких зарплат врачей

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ответил на критику из-за низких зарплат медиков в регионе.
Sibnovosti.ru 23 октября в 22:14
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 25 октября в 11:23
Экономика

Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти

Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM 25 октября в 01:43
Фигурное катание

Евгения Медведева оценила своё выступление в Канаде

Ранее News.ru сообщал, что канадский тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер не смог подобрать слов, чтобы объяснить неудачное выступление фигуристки на этапе Гран-при Skate Canada.
News.ru вчера в 21:50
Происшествия

Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье

ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.
Эхо Москвы вчера в 03:00
Шоу-бизнес

Малахов оправдался перед Серябкиной за скандальный эфир

Телепрограмма вчера в 20:34
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
Шоу-бизнес

Вера Брежнева появилась на показе мод в кожаном бюстгальтере

Исполнительница появилась на публике в кожаном бюстгальтере и легинсах, надев также жакет.
News.ru вчера в 23:42
Армия и оружие

Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани

Известия вчера в 22:15
Политика

Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией

Lenta.ru 00:09
Политика

Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций ЕС

Бауэр отметил, что санкции, помимо вреда, идут в том числе и на пользу России.
РБК вчера в 23:44
Экономика

СМИ узнали о переговорах LVMH по покупке ювелирного бренда Tiffany

Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany&Co. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подробностями сделки.
РБК вчера в 21:22
Экономика

Госдума проголосовала за повышение МРОТ

Сегодня, 24 октября, депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда на 7,5%. Если закон будет принят в окончательном третьем чтении, то МРОТ увеличится на 850 рублей и его размер достигнет 12 тысяч 130 рублей.
Глас Народа 24 октября в 07:45
Общество

Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru вчера в 07:42
Гаджеты

RED закрывает проект по выпуску голографических смартфонов Hydrogen

MobiDevices 25 октября в 05:57
Автоспорт

Ферстаппен разочарован, но надеется отыграться

F1news.ru вчера в 19:26
Авто

УАЗ напомнил о необычном кемпере УАЗ-452

На сей раз внимания удостоился автодом Adventure Camper, построенный итальянской фирмой Schieppati на базе УАЗ-452 «Буханка».
Автоновости дня вчера в 10:37
Общество

Почти вся Европа переходит на зимнее время

Все страны Европы, за исключением России и Белоруссии, в ночь на воскресенье переводят стрелки часов на час назад - на зимнее время, информирует министерство транспорта и коммуникаций Финляндии.
РИА Новости вчера в 17:20
Культура

29-й день рождения отмечает программа «Поле чудес»

Aobe.ru вчера в 11:35
Общество

Мария Бутина прилетела в Москву

RT на русском вчера в 04:36
Происшествия

Устроивший под Киевом поножовщину мужчина неожиданно умер при задержании полицией

Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.
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Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
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Экс-депутат Рады предрёк украинской экономике сильный удар

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что энергетический сектор экономики Украины ждёт удар из-за дешёвого российского угля.
RT на русском 00:15
Общество

Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи

RT на русском вчера в 22:44
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