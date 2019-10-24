Экономика
КоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАСС24 октября в 14:44
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По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
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В Таджикистан доставлен первый дивизионный комплект зенитно-ракетных систем С-300ПС, который впервые поступил на вооружение 201-й российской военной базы, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ.
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Стала известна концепция новой пенсионной системы
Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.