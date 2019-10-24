Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
Читать в источнике
Комментировать1320
с чего всё началось

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС24 октября в 14:44

Подробнее о событии

Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русском24 октября в 16:47

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известия24 октября в 22:47

Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

РЕН ТВ24 октября в 21:21

«Злое» государство списало россиянам триллионы рублей долгов

Комсомольская правда04:59

Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБК24 октября в 15:29

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАСС24 октября в 14:44

Кремль объяснил пользу списания $20 млрд долгов Африке

Московский Комсомолец24 октября в 15:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:28, Ашберн
Политика

Зеленский приехал к добровольцам в Золотое и потребовал перемирия

Известия 09:22
Армия и оружие

Эрдоган пообещал новую операцию в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит операцию в Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведенного времени, передает RT.
Газета.Ru 13:47
Политика

Телеведущий Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России

РБК 04:56
Фигурное катание

Александра Трусова идёт третьей на втором этапе Гран-при Skate Canada

Фигуристка из Рязани 15-летняя Александра Трусова после проката короткой программы на втором этапе Гран-при Skate Canada в Келоуне занимает третье место.
МедиаРязань 02:16
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Здоровье

Медики назвали семь главных запретов для людей с гипертонией

Специалисты в области медицины назвали главные запреты для людей с повышенным давлением, сообщает МедикФорум.
Слово и Дело 14:47
Шоу-бизнес

«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление

Как сообщает РИА Новости, в четверг PR-директор Рудовой Дубровская в шоу Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в обнародованный в Сети перечень дам, "с которыми можно встретиться за деньги".
Российская газета 15:15
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко обидно поздравила мужа с днем рождения

Сегодня свой день рождения отмечает супруг телезвезды Влад Топалов.
Wday.ru вчера в 09:28
Футбол

«Витесс» Слуцкого проиграл «Ден Хагу» в чемпионате Голландии

«Витесс» уступил «Ден Хагу» в матче 11-го тура чемпионата Голландии (0:2). Голами отметились нападающий Крисенсио Саммервилл и хавбек Лекс Иммерс.
Спорт-Экспресс 15:40
Авто

В России снизилось число автодилеров

В России по итогам октября этого года сократилось количество автодилерских центров. Отмечается, что показатель снизился до 3 323 единиц.
UfacityNews.ru 24 октября в 00:54
Политика

Кучма назвал формулу Штайнмайера «сдачей Украины с потрохами»

Представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что «формула Штайнмайера» не приведет к мирному урегулированию на Украине.
Взгляд.ру вчера в 10:55
Армия и оружие

Российскую военную базу задумали создать в Африке

Центральноафриканская Республика (ЦАР) изучает возможность создания на своей территории российской военной базы.
Lenta.ru вчера в 03:54
Политика

Премьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России

Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.
RT на русском 15:40
Футбол

ФК «Ростов» обыграл «Сочи» благодаря дублю Еременко

Первая в истории игра между ФК «Ростов» и «Сочи» завершилась со счетом 2:0. Победу желто-синим принес дубль Романа Еременко, сообщает пресс-служба клуба.
Rostof.ru 14:32
Происшествия

В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей

Супругов зарезали в подмосковном Воскресенске, по подозрению в убийстве задержан их 25-летний сын, он признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 14:36
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
РИА Новости 15:52
Происшествия

Под Калугой автомобиль насмерть сбил женщину с ребенком

На нерегулируемым пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на двух пешеходов женщину 1981 года рождения и девочку 3−4 лет.
REGNUM 12:46
Армия и оружие

Системы С-300 впервые поступили на вооружение базы РФ в Таджикистане

В Таджикистан доставлен первый дивизионный комплект зенитно-ракетных систем С-300ПС, который впервые поступил на вооружение 201-й российской военной базы, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ.
Российская газета 09:41
Гаджеты

Micron представила «самый быстрый в мире» SSD-накопитель X100

Компания Micron Technology представила свой первый твердотельный накопитель на базе памяти 3D XPoint.
Игромания.ру 01:42
Общество

Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину

Российская газета 10:38
Авто

Улучшенный Volkswagen Golf восьмого поколения показали на рендере

В задней части разместили бампер уникальной формы, а также улучшенную выхлопную систему.
Faktom 24 октября в 04:36
Гаджеты

В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold

Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb вчера в 00:19
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Происшествия

Жуткое ДТП: восемь человек погибли в аварии с микроавтобусом на Алтае

По предварительной информации, погибли восемь человек, в том числе один ребенок.
Московский Комсомолец 02:04
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru вчера в 15:51
Общество

Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы

Газета.Ru вчера в 18:00
Армия и оружие

Колонна военных США вернулась в Сирию из Ирака

В сирийскую провинцию Хасека из Ирака прибыла колонна военных США.
REGNUM 10:12
Армия и оружие

Две российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море

В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок "Нижний Новгород" и "Псков".
Газета.Ru 07:55
Общество

Стала известна концепция новой пенсионной системы

Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Газета.Ru вчера в 05:00
Культура

Скончалась солистка коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева

REGNUM 12:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное