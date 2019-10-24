Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Списав африканским странам долги, Россия открыла путь для работы своих компаний в Африке, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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