Экономика
Lenta.ruКремль объяснил списание долгов Африке на 20 миллиардов долларов
Благодаря списанию африканским странам долгов более чем на 20 миллиардов долларов, Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Происшествия
В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье
Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Вести.Ru 08:24
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 08:18
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Музыка
Пользователи Сети выбрали песни, которые через 20 лет станут классикой
Почти три тысячи пользователей социальной сети Reddit выбрали песни 2010-х годов, которые, по их мнению, через 20 лет станут классикой, сообщает BuzzFeed.
РИА Новости 07:03
Происшествия
В Харькове возле супермаркета произошла перестрелка
В Харькове на парковке супермаркета произошла перестрелка, сообщило 25 октября издание «Новое время».
REGNUM 08:12
Общество
В Петербурге спустили на воду корабль ледового класса «Иван Папанин»
Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" спустили на воду на "Адмиралтейских верфях", где его строят для Военно-морского флота России.
Российская газета 08:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перестала скрывать беременность
Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru 03:36
Политика
Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
В МИДе заявили, что Киев готов к нормандскому саммиту и к переговорам в любом формате, которые помогут Украине "вернуть" Крым.
Российская газета 09:38
Общество
Орлица улетела в Иран и разорила российских орнитологов
Орнитологи бьют тревогу: группа молодых степных орлов, гнездившаяся летом в отдаленных районах Казахстана, где не ловит мобильная связь, улетела зимовать в Иран, минуя крупные населенные пункты этой страны и России.
Газета.Ru 04:50
Общество
Суд Амстердама арестовал все акции дочки «Газпрома», заявил «Нафтогаз»
В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух госкомпаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
РИА Новости 09:37
Авто
Toyota привезла в Россию роскошную версию минивэна Toyota Hiace
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую VIP-версию минивэна Hiace с 9-местным салоном повышенной комфортности.
Автоновости дня 06:32
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Экономика
Правительство определится с льготами для нефтяников в Арктике
Льготы смогут получить резиденты Арктической зоны сроком до 2050 года при условии вложений в проекты в Арктике от 100 млрд руб.
РБК 23 октября в 22:51
Футбол
Ибрагимович повторил жест Симеоне
Sportbox.RU 03:58
Происшествия
В Татарстане женщину укололи на улице шприцем с наркотиком
В Татарстане задержали 39-летнего мужчину, предположительно вколовшего местной жительнице наркотик, сообщается на сайте МВД по республике.
РИА Новости 09:05
Политика
В Киеве заявили о неизбежности прокачки российского газа через Украину
Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что российская компания "Газпром" не может полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины из-за своих контрактных обязательств.
Газета.Ru 09:24
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Армия и оружие
США усилят свои позиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
США отправят дополнительные силы в провинцию Дейр-эз-Зор в Сирии, чтобы охранять там нефтяные ресурсы и не позволить боевикам взять над ними контроль.
RT на русском 09:36
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Гаджеты
В Intel рассказали о нехватке собственных процессоров для потребителей
О своих результатах компания Intel рассказывает в ходе проведения квартальной отчётной конференции.
Ореанда-Новости 09:20
Происшествия
Грузовик со сжатым кислородом перевернулся на юго-востоке Москвы
Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, в результате машина перевернулась возле дома 103 на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы, пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Интерфакс 09:42
Армия и оружие
Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.
RT на русском 06:05
Фигурное катание
Медведева устала от противопоставлений Загитовой и Трусовой
Евгения Медведева, российская фигуристка, в рамках недавнего интервью заявила, что устала от того, что ее постоянно противопоставляют кому-то.
Discover24 08:15
Космос
Космический телескоп «Спектр-РГ» достиг расчетной орбиты
Космический телескоп «Спектр-РГ», запущенный с Байконура в июле, достиг расчетной орбиты, сообщает Звезда.
Аргументы и Факты 22 октября в 04:33
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:06
Авто
Новая Hyundai Sonata российской сборки получила ОТТС
В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства на следующее поколение Hyundai Sonata.
SpeedMe 01:04
Шоу-бизнес
Певица Адель похудела до размера XS
Видно, что Адель очень сильно похудела, и теперь с легкостью влезет в одежду размера XS.
7Дней.ру 09:30
Экономика
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Известия вчера в 08:38