А для того, чтобы выжить в среде, в которой нельзя дышать — например, в воде.

с чего всё началось

Кремль не ведет политику принуждения Украины к братским отношениям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объясняя действия в отношении Киева. Об этом сообщает ТАСС в среду, 26 февраля.

Кремль объяснил свою политику в отношении Украины

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