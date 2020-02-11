Политика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнКремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию Правительство планирует провести в будний день. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники. Уточняется, что в качестве даты рассматривается 22 апреля.
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с чего всё началось

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они могут и не отказаться, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
РБК03:50

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Ведомости04:00

День голосования за поправки в Конституцию могут сделать выходным

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Источник допустил, что голосование по изменению Конституции пройдет 22 апреля

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Свободная Пресса05:42

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РБК04:54
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