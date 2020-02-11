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REGNUMБудний день могут объявить выходным для голосования по Конституции РФ
Будний день могут выделить российские власти для всеобщего голосования по поправкам к Конституции, объявив его выходным. Вероятная дата — 22 апреля, сообщает 11 февраля РБК со ссылкой на близких к Кремлю собеседников.
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с чего всё началось
В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они могут и не отказаться, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.РБК03:50
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