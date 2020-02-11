Политика
РБККремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
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с чего всё началось
В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они могут и не отказаться, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.РБК03:50
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