В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они могут и не отказаться, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.

с чего всё началось

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

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