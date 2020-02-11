В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они могут и не отказаться, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.

с чего всё началось

Голосование по поправкам в Конституцию Правительство планирует провести в будний день. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники. Уточняется, что в качестве даты рассматривается 22 апреля.

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

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