В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день.

с чего всё началось

В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

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