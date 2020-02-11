Политика

РБКРБККремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
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с чего всё началось

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день.
РБК03:50

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Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

РБК03:50

Кремль может объявить дополнительный выходной для голосования по Конституции

Ведомости04:00

Источник допустил, что голосование по изменению Конституции пройдет 22 апреля

Интерфакс04:28

Выходной среди недели. СМИ назвали возможную дату голосования по Конституции

Национальная служба новостейвчера в 11:26

День голосования за поправки в Конституцию могут сделать выходным

Коммерсантъ04:28

Голосование по поправкам в Конституцию, возможно, пройдет 22-го апреля

Эхо Москвы04:32

СМИ назвали возможную дату голосования по поправкам к Конституции

RT на русском04:29
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
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Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками

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RuNews24.ru вчера в 10:20
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Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

Интерфакс вчера в 07:48
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Двухлетнего ребенка нашли замерзшим в сугробе в Башкортостане

В Башкортостане госпитализирован двухлетний ребенок, который в морозную ночь вышел на улицу. Следователи изучают ситуацию в семье малыша.
Известия 03:48
Общество

Операторы требуют компенсацию за доступ к социально значимым сайтам

Мобильные операторы и провайдеры интернет-услуг намерены получить компенсацию за обеспечение бесплатного доступа россиян к социально значимых сайтам, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на Комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям.
Газета.Ru 04:47
Политика

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Общество

На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

RT на русском вчера в 01:36
Общество

Гендиректор ГТРК Камчатки рассказал, что будет со смеявшейся ведущей

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Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее был советником Зеленского, следует из указов, обнародованных во вторник на сайте украинского президента.
РИА Новости 04:39
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Делегация РФ покинула Турцию без сделки по Идлибу

Делегация РФ покинула Турцию без сделки по Идлибу, об этом сообщает источник агентства Reuters.
Политика Сегодня 03:33
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Болгария просит снижения цены на российский газ

Болгарская компания «Булгаргаз» начала переговоры с «Газпром экспорт» о снижении цены на российский газ.
ГЛАС.RU 03:11
Шоу-бизнес

У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями, сообщает The Daily Mail.
РИА Новости 03:37
Происшествия

В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши

RT на русском 04:11
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя

Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
REGNUM 04:30
Происшествия

В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
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Авто

В марте могут закончиться госсредства на льготное автокредитование

Уже в марте 2020 года могут закончиться средства на льготное автокредитование, выделенные со стороны государства.
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Энергетика

Беларусь договорилась покупать нефть у России

Как рассказал вицепремьер, Беларусь будет закупать нефть у России по ценам мирового рынка, сообщает БЕЛТА .
Centralasia.news вчера в 03:51
Происшествия

Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии

RT на русском 03:59
Общество

В Думу внесены поправки о расширении маткапитала

В Госдуму внесены поправки по маткапиталу Речь идет об инициативах, которые президент России Владимир Путин сформулировал в послании Федеральному собранию.
Газета.Ru 01:46
Политика

Трамп заявил, что США могут создать самые мощные ядерные силы в мире

Помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что США и Россия вскоре начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.
RT на русском вчера в 23:40
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.
Газета.Ru 02:15
Политика

В США показали фильм о причастности Обамы и Байдена к Майдану

Говорится в фильме и о прямом участии в управлении страной кураторов из США, в частности, Джо Байдена.
ТВ Центр вчера в 06:52
Политика

В Чувашии отстранили от должностей восемь министров

Исполняющая обязанности министра юстиции Наталья Тимофеева и и.о. министра строительства и ЖКХ Алексей Грищенко стали седьмым и восьмым по счету главами министерств, освобожденных от должности врио главы Чувашии Олегом Николаевым, сообщается на официальном портале органов власти республики.
РИА Новости вчера в 08:10
Общество

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
РИА Новости вчера в 18:02
Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
РИА Новости 02:52
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Украина захотела продлить запрет на российские соцсети

Глава министерства культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский анонсировал продление запрета на российские соцсети и медиа на Украине.
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«Яндекс.Лавка» начала работать в Санкт-Петербурге

Приложение обновилось и теперь называется «Яндекс.Такси и Лавка». Сервис обещает доставить продукты жителям Санкт-Петербурга за 5-10 минут.
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Звездный состав Squadron 42. Видеосравнение реальных актеров и их виртуальных версий

На фанатском YouTube-канале Star Citizen France появилось видео о Squadron 42, посвящённое сравнению персонажей, задействованных в игре с реальными актерами.
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Какие смартфоны Huawei и Honor получили стабильную версию Android 10

Сегодня новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
ToDay News Ufa вчера в 05:27
Общество

В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе огласил приговор членам террористической организации "Сеть", запрещенной в России.
Российская газета вчера в 04:57
Армия и оружие

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

Коммерсантъ вчера в 19:59
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