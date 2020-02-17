Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе

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