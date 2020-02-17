Политика
РИА НовостиКремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Шоу-бизнес
Похудевшая Адель обвенчала лучшую подругу с ее избранником в Лондоне
Политика
Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
Телеканал "Звезда" опубликовал видео почетного сопровождения самолета Сергея Шойгу истребителями сербских ВВС.
Происшествия
Убитая в Подмосковье женщина дважды забирала заявления о побоях
В минувшее воскресенье в комнате общежития в Селятино мужчина убил жену и затем покончил с собой в присутствии сына.
Энергетика
Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции
Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Армия и оружие
Военные России и Турции провели совместное патрулирование в Сирии
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв рассказал, что сегодня прошло очередное совместное патрулирование военных Турции и России, пишет «МК».
Здоровье
Минздрав Пермского края проверит факт разглашения диагноза ВИЧ
Краевой минздрав совместно с руководством медучреждения проверит информацию о возможном разглашении врачебной тайны пациента с диагнозом ВИЧ.
Политика
Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение новой встречи в нормандском формате возможно лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже.
Технологии
Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7
Фонд свободного программного обеспечения обратился к Microsoft для открытия исходных файлов операционной системы Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, это было сделано оригинальным способом.
Политика
МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России
Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.
Шоу-бизнес
Бузова прыгнула в толпу со сцены
Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Общество
Глава госпиталя в Ухане умер из-за коронавируса
Глава временного госпиталя в Ухане Лю Чжимин умер из-за коронавируса.
Политика
МИД РФ предупредил россиян об опасности преследования со стороны США
МИД РФ предупредил граждан России, планирующих выезжать за рубеж, об опасности подвергнуться преследованиям со стороны США.
Общество
Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты
В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Кино
В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма про Бонда
В Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать».
Происшествия
Ветеран органов внутренних дел скончался в душе госпиталя МВД
Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России", расположенном в Москве.
Армия и оружие
Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб
"Бой за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается, несмотря на некоторое бурление, идущее с севера, как и продолжается бой за освобождение всей сирийской земли, уничтожение терроризма и достижение стабильности", - цитирует президента его канцелярия.
Общество
ФНС объяснила, какую информацию получает о клиентах банков
Федеральная налоговая служба России разъяснила, в каких случаях банки передают ведомству информацию об открытии счетов физическими лицами.
Гаджеты
IPhone 9 от Apple получил устаревшую камеру
Новая оптика появится в других смартфонах американского производителя. Ранее сообщалось, что Apple создаёт свою антенну 5G для новых iPhone.
Общество
«Газпром» покинули два ключевых члена команды Миллера
Васильева и Середа пришли в «Газпром» в 2001 г. вслед за назначением председателем правления Миллера.
Авто
Стартовали продажи обновленного Volkswagen Passat в России
Комплектация Respect оценена от 1 829 000 рублей, Business обойдётся от 2 199 000 рублей и Exclusive доступен по цене от 2 345 000 рублей.
Игры
Польша во Второй мировой: авторы Land of War рассказали об уникальности шутера
Политика
Украина заявила об угрозе войны между Россией и Белоруссией
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил об угрозе войны между Россией и Белоруссией.
Биатлон
А. Резцова: предлагала Кристине сменить спортивное гражданство
В своё время предлагала ей куда-нибудь переехать, так как здесь не совсем честно.
Политика
WSJ: США могут запретить поставки авиадвигателей в КНР
Администрация президента США рассматривает возможность прекращения поставок авиационных двигателей компании General Electric Co для самолета СОМАС, который разрабатывают в Китае, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Кино
Назвали 17 худших сцен секса в истории кино
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой Indpendent, эксперты назвали самые странные и плохие сцены интима в кинематографе.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Футбол
Смолов забил дебютный гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Экономика
«Нафтогаз Украины» потребовал от России 8 миллиардов долларов
"Нафтогаз" требует от России компенсацию в 8 миллиардов долларов — это "размер убытков плюс проценты", уточняется в сообщении украинской компании.
Общество
Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве
Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в одну из больниц в Москве. По предварительным данным, у шоумена произошел приступ эпилепсии.