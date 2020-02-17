Политика

РИА НовостиРИА НовостиКремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе

Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании Донбасса

Газета.Ru13:07

Кремль оценил инициативу Киева о совместном патрулировании Донбасса

Lenta.ru06:08

Песков: идею о совместном патрулировании границы нужно обсуждать с ДНР и ЛНР

ТАСС05:07

Кремль оценил идею Киева о патрулировании в Донбассе

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Кремль ответил на идею Зеленского о патрулировании в Донбассе

Московский Комсомолец04:50

Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе

РИА Новости04:39
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
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Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
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Глава временного госпиталя в Ухане Лю Чжимин умер из-за коронавируса.
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Политика

МИД РФ предупредил россиян об опасности преследования со стороны США

МИД РФ предупредил граждан России, планирующих выезжать за рубеж, об опасности подвергнуться преследованиям со стороны США.
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В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма про Бонда

В Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать».
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Ветеран органов внутренних дел скончался в душе госпиталя МВД

Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России", расположенном в Москве.
Газета.Ru 14:19
Армия и оружие

Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб

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Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве

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