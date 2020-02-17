Политика
РИА НовостиКремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Футбол
«Зенит» представил стартовый состав на игру с «Кайратом»
Игра пройдет в турецком городе Белек. Начало встречи в 17:00 по московскому времени.
Происшествия
Напавший на людей в храме в Москве объяснил свой поступок
Ранивший двух человек в храме Святителя Николая в центре Москвы объяснил нападение на церковь.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Шоу-бизнес
Семенович ответила критикующим ее журналистам
Певица Анна Семенович возмутилась некоторыми публикациями в СМИ о своей внешности и обратилась через Instagram-аккаунт к журналистам, которые писали негативно про ее фигуру, сообщает портал «Утро.ру».
Политика
«Денег нет, но вы держитесь»: Богдан смеётся над украинцами с Сейшел
Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что вам нравится.
Гаджеты
HUAWEI объявила о скидках в честь 23 февраля
HUAWEI устроила акцию в честь 23 февраля в собственном интернет-магазине.
Футбол
Совет директоров «Зенита» одобрил переход Кокорина в «Сочи»
Совет директоров футбольного клуба "Зенит" одобрил переход нападающего клуба Александра Кокорина в "Сочи".
Происшествия
Начальник полиции Москвы написал рапорт об отставке
Заместитель начальника Главного управления МВД по Москве - начальник столичной полиции Сергей Плахих написал рапорт об отставке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Политика
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Лопес показала тело в бикини
Волосы певицы собраны в пучок, а на лице почти нет макияжа. На фото виден твердый пресс и накачанные руки и ноги 50-летней исполнительницы.
Футбол
«Барселоне» разрешили купить нападающего после травмы Дембеле
«Барселона» получила разрешение Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) пополнить состав нападающим, несмотря на закрытое трансферное окно.
Общество
Глава Тувы объяснил низкое качество жизни в республике
Глава Тувы Шолбан Кара-оол назвал основные причины низких показателей республики в рейтинге регионов России по качеству жизни.
Авто
В России начались продажи обновленного седана Volkswagen Passat
Немецкая компания Volkswagen выводит на российский рынок обновленный седан Passat.
Экономика
Дивиденды спасут от потерь: какие 3 акции стоит купить в 2020 году
Caterpillar Дивидендная доходность акций Caterpillar 3,01% Caterpillar является мировым лидером на рынке крупного машиностроения.
Политика
Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград
Политика
МИД РФ предупредил россиян об опасности преследования со стороны США
МИД РФ предупредил граждан России, планирующих выезжать за рубеж, об опасности подвергнуться преследованиям со стороны США.
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Политика
Второе чтение законопроекта о поправке к Конституции может пройти 10 марта
Второе чтение законопроекта о поправке к Конституции может пройти 10 марта - Володин.
Армия и оружие
МО Украины успокоило нацистов — бандеровское приветствие в ВСУ не отменят
Бандеровское приветствие «Слава Украине» останется в ВСУ вне зависимости от утраты силы законодательства «О строевом уставе Вооруженных Сил Украины».
Наука
Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию
В дальнейшем очагом коронавируса стал китайский город Ухань. С конца декабря 2019 года болезнью заразились больше 70 тысяч.
Гаджеты
Huawei по силам уложить NVIDIA и Qualcomm на лопатки за пару лет
Qualcomm напрямую конкурирует с дочерней компанией Huawei (HiSilicon) в сфере разработки процессоров для мобильных устройств.
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Шоу-бизнес
Лена Ленина готовится к рождению ребенка
Музыка
Элтон Джон во время концерта потерял голос из-за пневмонии
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал положить конец поддержке сирийского президента Башара Асада со стороны России.
Армия и оружие
Эстония наглядно показала военную угрозу со стороны России
Служба разведки предоставила инфографику военных сил РФ. Эстония наглядно показала военную угрозу со стороны России.
Авто
Suzuki представила 7-местный кроссовер XL7
Японская компания Suzuki представила обновленный семиместный кроссовер, который в скором времени начнут продавать в Индонезии.