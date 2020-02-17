Политика

Газета.RuГазета.RuКремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании Донбасса

В Кремле указали, что идею украинского лидера Владимира Зеленского о совместном патрулировании территории Донбасса необходимо обсудить, прежде всего, с главами ДНР и ЛНР. При этом, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Киев не стремится к диалогу с ополченцами.
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Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании Донбасса

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