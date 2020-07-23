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Общество Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте городской администрации. 61

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Происшествия Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера. 18

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