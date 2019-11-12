Политика
RT на русскомКремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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с чего всё началось
В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Назарбаев предложил провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане.РИА Новости04:51
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Лечение головной боли не всегда требует принятия медикаментов.
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Лавров пообещал решить проблему с выборами 2020 года в США
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