В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Назарбаев предложил провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане.

с чего всё началось

В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

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