Кремль негативно воспринял призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу продолжить политику санкции в отношении России.

с чего всё началось

В Кремле негативно оценили заявление Владимира Зеленского, который высказался за сохранение антироссийских санкций. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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