Кремль негативно воспринял призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу продолжить политику санкции в отношении России.

с чего всё началось

В Кремле негативно оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского в поддержку сохранения санкций против РФ за Крым и отмечают, что такие меры - обоюдоострое оружие, которое не приносит ничего хорошего ни одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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