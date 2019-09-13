Политика
РИА НовостиКремль оценил призыв Зеленского сохранять санкции против России
В Кремле негативно оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского в поддержку сохранения санкций против РФ за Крым и отмечают, что такие меры - обоюдоострое оружие, которое не приносит ничего хорошего ни одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Кремль негативно воспринял призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу продолжить политику санкции в отношении России.ТАСС06:16
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Космос
У суперземли в обитаемой зоне впервые нашли водяной пар в атмосфере
Астрономы отмечают, что это первая из подобных экзопланет, в атмосфере которой обнаружены следы воды, что делает ее одной из главных целей для будущего инфракрасного космического телескопа «Джеймс Уэбб», который будет детально исследовать состав ее атмосферы, и будущей космической обсерватории ARIEL, которая должна отправиться в космос в 2028 году.
N+1 11 сентября в 13:00
Политика
Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, что он скажет своему российскому коллеге Владимиру Путину при встрече.
Lenta.ru 12:33
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Гандрих не оспаривает свойства томатов предупреждать рак, но в книге «Парадокс растений» пишет, что помимо ликопена в помидорах содержатся лектины – разновидность белков, которые вырабатываются растениями для своей защиты от вредителей.
Вечерний курьер 06:55
Единоборства
Путин оценил приемы Нурмагомедова
Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.
Телеканал 360° вчера в 11:13
Транспорт
Для Крымской железной дороги купили вагоны и локомотивы
Росимущество купило 166 пассажирских вагонов дальнего следования и десять локомотивов, сообщила пресс-служба Минтранспорта России.
Независимое телевидение Севастополя 09:04
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Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата
Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 04:07
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Михаэль Шумахер находится в сознании: такой информацией с журналистами поделились сотрудники парижской больницы имени Жоржа Помпиду, куда чемпиона «Формулы-1» доставили накануне.
МИР 24 11 сентября в 05:43
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в конце недели ожидаются ливни.
Российская газета 11 сентября в 22:00
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:01
Космос
Конец света 14 сентября 2019: чем грозит человечеству Парад планет
Конец света 14 сентября 2019 14 сентября сразу несколько планет — Меркурий, Венера, Земля и Марс — выстроятся в одну линию, пишет издание vladtime.ru.
Алтапресс 07:00
Политика
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Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru вчера в 12:46
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
РИА Новости 18:00
Политика
Британцы обвинили Россию в судоходной блокаде в Керченском проливе
По мнению британского министра иностранных дел Кристофера Пинчера, России до сих мешает украинскому судоходству в проливе.
Утро.ru 13:39
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Черная дыра мигает каждые 9 часов: ученые ищут причины этой аномалии
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Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
РИА Новости 08:19
Экономика
Силуанов рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Разработанная Минфином России новая система добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием "гарантированный пенсионный продукт" не предполагает автоматического включения граждан в нее, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.
РИА Новости вчера в 12:34
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на слова Лаврова об окончании войны в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии завершилась, и страна постепенно возвращается к мирной жизни.
Национальная служба новостей 03:09
Космос
Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
Российские ученые разрабатывают научную аппаратуру "Мутация" для проведения на МКС биотехнологических экспериментов по исследованию изменений в микроорганизмах после пребывания в условиях воздействия факторов космического пространства, говорится в материалах Научно-исследовательского института электромеханики, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 18:02
Армия и оружие
Америке посоветовали не гнаться за гиперзвуковым оружием России
Американской армии не стоит концентрироваться на разработке гиперзвукового вооружения, пытаясь угнаться за достижениями России и Китая.
РЕН ТВ 22:09
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Цены на старые модели iPhone в России снизились
После презентации новых моделей iPhone компания Apple снизила цены на iPhone 8, 8 Plus и XR.
Retailer.ru вчера в 07:12
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Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 04:48
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Трамп продлил на год торговое эмбарго в отношении Кубы
Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил еще на один год введенное в 1962 году торговое эмбарго в отношении Кубы.
Российская газета 22:26