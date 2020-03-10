Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceКремль оценил прочность экономики России

«Хочу вам напомнить неоднократные заявления президента, на фоне вот этой турбулентности и волатильности мировых рынков российская экономика обладает необходимым запасом прочности с тем, чтобы демпфировать вот эту временную нестабильность», — отметил Песков.
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Дмитрий Песков
Хочу вам напомнить неоднократные заявления президента, на фоне вот этой турбулентлности и волатильности мировых рынков российская экономика обладает необходимым запасом прочности с тем, чтобы демпфировать вот эту временную нестабильность.
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