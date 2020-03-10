Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceКремль оценил прочность экономики России

«Хочу вам напомнить неоднократные заявления президента, на фоне вот этой турбулентности и волатильности мировых рынков российская экономика обладает необходимым запасом прочности с тем, чтобы демпфировать вот эту временную нестабильность», — отметил Песков.
Читать в источнике
Комментировать11
Дмитрий Песков
Хочу вам напомнить неоднократные заявления президента, на фоне вот этой турбулентлности и волатильности мировых рынков российская экономика обладает необходимым запасом прочности с тем, чтобы демпфировать вот эту временную нестабильность.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:25

Подробнее о событии

Песков: экономика России имеет запас прочности в условиях мировой турбулентности

Вести.Ru06:50

В Кремле оценили идею к возвращению плана по сокращению добычи нефти

Известия06:49

Песков назвал обвал рубля и нефти «временными»

Московский Комсомолец06:29

В Кремле отозвались о ситуации на нефтяном рынке

Газета.Ru06:40

В Кремле оценили прочность российской экономики

РИА Новости06:25

Кремль заявил о «запасе прочности» экономики из-за обвала рубля и нефти

РБК06:22

Кремль заявил о запасе прочности экономики России в связи с ценами на нефть

Lenta.ru06:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 21:01, Ашберн
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ 15:08
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 15:17
Экономика

Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля

Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
РИА Новости 18:47
Происшествия

Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро

Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 16:21
Энергетика

России предрекли победу в нефтяной войне

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская экономика обладает необходимым запасом прочности для того, чтобы пережить нестабильность на нефтяном рынке.
Lenta.ru 20:20
Футбол

Гасперини: «Когда забиваешь так много голов, это всегда что-то из ряда вон выходящее»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Валенсией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:3) и выход команды в четвертьфинал.
Sport24.ru 18:56
Происшествия

По карте советского Генштаба историк дошел до ареста

Историк на вполне законных основаниях купил топографические карты Генштаба СССР 70-х годов, после чего оказался фигурантом уголовного дела: как выяснилось, с документов до сих пор не сняли гриф секретности.
Коммерсантъ 15:51
Политика

В «Единой России» предложили обнулить президентские сроки Путина

В партии «Единая Россия» предложили после вступления в силу новой редакции Конституции страны предоставить действующему Президенту Российской Федерации Владимиру Путину право снова выдвинуть свою кандидатуру на высший пост в государстве.
Городовой 07:28
Гаджеты

Как выглядит новый «Проводник» в Windows 10

Компания Microsoft выпустила обновлённый эмулятор Windows 10X, новой версии операционной системы для устройств для складных устройств с двумя экранами.
iXBT.com 20:19
Здоровье

В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом в стране

Власти Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом в стране, речь о двух гражданках, приехавших из Европы, сообщает газета El Deber со ссылкой на министра здравоохранения страны Анибала Круса.
РИА Новости 20:18
Футбол

Тест Мбаппе на коронавирус показал отрицательный результат

По информации французских СМИ, тест показал отрицательный результат.
Soccer.ru 17:33
Футбол

«Ливерпуль» надеется на магию «Энфилда». «ПСЖ» ждет чуда от Неймара

Ливерпуль — Атлетико Последние со зрителями Очень возможно, что матч «Ливерпуля» и «Атлетико» станет последним на этой стадии Лиги чемпионов, который пройдет со зрителями.
Спорт-Экспресс 17:10
Общество

В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Lenta.ru 13:56
Общество

В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса

Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
RT на русском вчера в 07:30
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Газета.Ru 02:06
Армия и оружие

Сирийским курдам удалось уничтожить сразу 79 турецких военных

В результате, 2 автобуса и одна бронемашина были полностью уничтожены, ещё несколько транспортных средств серьезно повреждены, 79 военных турецкой армии убиты и десятки ранены.
Недвижимость.RU 17:17
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери

Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
ToDay News Ufa 11:20
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
Армия и оружие

ЛНР заявила о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 01:31
Кино

«Паразиты» собрали рекордную кассу в британском прокате

По всему миру «Паразиты» собрали кассу в 257 миллионов долларов, пятая часть этой суммы приходится на кинотеатры в США.
ФАН 20:52
Политика

Помпео потребовал, чтобы Иран освободил из тюрем граждан США

Госсекретарь США Майк Помпео потребовал в среду от Ирана освободить всех задержанных граждан США в свете эпидемии коронавируса, сославшись на гуманитарные основания.
РИА Новости 19:49
Игры

Metacritic назвал «лучшего игрового издателя 2019 года»

Итальянская компания 505 Games стала «лучшим игровым издателем 2019 года» по версии Metacritic.
REGNUM 09:05
Спорт

Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
РБК 18:44
Общество

Россиянина задержали в США по подозрению в хищении личных данных

Американские власти задержали россиянина Кирилла Фирсова по подозрению в хищении персональных данных жителей штата Калифорния для их дальнейшей продажи с целью использования в фальшивых удостоверениях личности.
ТАСС 18:16
Спорт

В США раскрыта масштабная допинговая схема в конном спорте

Ряд тренеров и ветеринаров обвиняются в участии в допинговой схеме в американском конном спорте. Об этом сообщает The New York Times.
RT на русском 11:28
Экономика

АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Агентство отмечает, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.
Коммерсантъ 19:33
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло вперед в серии плей-офф КХЛ

РБК 15:05
Общество

В России появился новый способ кражи денег в интернете

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
REGNUM 02:05
Экономика

«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть.
Известия 04:04
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП в Крыму

«По уточнённой информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.
RT на русском 18:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное