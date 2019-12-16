Политика
РБККремль оценил разницу в подходах Порошенко и Зеленского
Подходы к разрешению ситуации в Донбассе бывшего и действующего президентов Украины — Петра Порошено и Владимира Зеленского — отличаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
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Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Культура
Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет
Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам заключения бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова.
Общество
Роскачество нашло пестициды в двух марках чая
Роскачество выявило вредные вещества в чае двух марок.
Авто
Opel снова начал продажи в России
Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Общество
Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
Происшествия
Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора на убийство
Главный киллер России Аслан Гагиев (Джако), которого считают лидером преступной группы, убившей 60 человек, выполнил заказ прокурора Ольги Швецовой об устранении ее бывшего зятя бесплатно.
Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
Общество
Роскомнадзор призвал Twitter объяснить блокировку аккаунтов из России
Роскомнадзор обратился к Twitter с просьбой объяснить ограничение доступа к ряду аккаунтов из России.
Экономика
Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю
Многие спрашивают, зачем вводить новый продукт — необходимо дождаться, когда закончится заморозка взносов на накопительную пенсию, и ничего нового уже предлагать будет не нужно.
Фигурное катание
Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой
На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
Общество
В Севастополе затонул списанный плавдок
В Южной бухте Севастополя затонул большой плавучий док ПД-16. В нем ремонтировалась подводная лодка Б-380.
Гаджеты
Раскрыт дизайн всей линейки Samsung Galaxy S11
Общество
ВЦИОМ: 70% россиян поддержали закон о домашнем насилии
70% россиян поддерживают введение закона о домашнем насилии, против поправок в законодательство выступили 7% опрошенных, сообщают Ведомости со ссылкой на опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения.
Общество
Путин расширил территорию действия налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
Игры
Microsoft показала консоль Xbox Series X
Приставка получила название Xbox Series X. Отмечается, что процессор новой консоли будет в 4 раза мощнее Xbox One X, в ней будет поддерживаться трассировка лучей, 8K (от 60 FPS до 120 FPS) Выход Xbox Series X намечен на конец 2020 года.
Музыка
Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню
Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
Политика
Жена Порошенко покинула свой пост в Украинском культурном фонде
Марина Порошенко, являющаяся женой экс-президента Украины Петра Порошенко, покинула пост председателя наблюдательного совета Украинского культурного фонда (УКФ).
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
В штаб-квартире UEFA в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Политика
На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти
13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Армия и оружие
Украинский штаб отчитался о потерях в Донбассе за сутки
Происшествия
Директора ФБК задержали при выходе из спецприемника
Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 10 суток ареста.
Музыка
Гитарист Джон Фрушанте вернулся в группу Red Hot Chili Peppers
Страдая от тяжелой зависимости и депрессии в 1990-х годах, Фрушанте начал сольную карьеру и, вернувшись в группу в 1998 году после курса реабилитации, продолжил совмещать собственное творчество с написанием песен для RHCP.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
Общество
Лукашенко предложил сажать чиновников без суда и следствия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил лишать свободы должностных лиц без суда и следствия за «палочно-галочную» систему.
Шоу-бизнес
Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку
Максим Галкин посадил на собственном участке 15-метровую ёлку. Юморист привлёк для процесса бригаду рабочих, а также спецтехнику.