Политика
Lenta.ruКремль оценил слова Макрона о сценариях развития России
В трех вариантах дальнейшего развития России, о которых заявил президент Франции Эммануэль Макрон, есть все элементы, которые Москва использует сегодня для взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 13:18, Ашберн
Экономика
83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам
За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм.
REGNUM 02:37
Транспорт
В России началась продажа билетов на поезда в Крым
С 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).
Интерфакс 01:52
Происшествия
В Оренбурге продлен арест священнику, обвиняемому в изнасиловании
Многодетный священник Николай Стремский из поселка Саракташ Оренбургской области, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней, останется в СИЗО.
ТАСС 12:06
Наука
Люди пришли из Европы в Левант около 40 000 лет назад
Анализ ископаемых зубов, найденных в израильской пещере Манот, показал что люди ориньякской культуры прибыли из Европы на территорию современных Израиля, Сирии, Палестины и Ливана (общее название – Левант) около 40 тысяч лет назад.
Научная Россия 06 ноября в 07:31
Политика
Польские СМИ назвали Макрона «полезным идиотом Кремля»
В статье "Макрон — полезный идиот Кремля" корреспондент утверждает, что французский лидер, призывая союзников по альянсу не надеяться на США, сам не собирается помогать им в критической ситуации.
РИА Новости 12:35
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском 11:28
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Политика
Трамп может посетить Парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.
Коммерсантъ 10:34
Авто
Haval назвала цены на купе-кроссовер Haval F7x для РФ
Автоновости дня вчера в 13:23
Гаджеты
Роскачество назвало лучший смартфон
Эксперты Роскачества обновили список лучших смартфонов, теперь новый iPhone 11 Pro Max занимает первую позицию рейтинга, опубликованного на сайте организации.
News.ru 09:11
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости вчера в 15:45
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости 11:03
Шоу-бизнес
Экс-солистка SEREBRO Титова обвинила Серябкину в хамстве и грубости
Экс-солистка SEREBRO Ирина Титова в эфире YouTube-шоу «Антителек» рассказала о конфликте в коллективе.
Территория новостей 12:10
Наука
Кофе может снизить риск развития рака печени
Ученые из Университета Квинс в Северной Ирландии выяснили, что регулярное употребление кофе снижает риск гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) почти вдвое, сообщило ИА Nation News.
Телеканал 360° 09:08
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Кино
Павел Деревянко рассказал о новом сезоне сериала «Дылды»
Таганрогский актер рассказал, что второй сезон сериала «Дылды» выйдет на экраны осенью следующего года.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:15
Единоборства
Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои
Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.
Lenta.ru 10:03
Футбол
Акинфеев повторил свой легендарный сэйв ногой
Metaratings вчера в 17:09
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина «выпустила» первую книгу
Артист похвалился успехами своей маленькой наследницы Елизаветы: девочка «выпустила» свою первую книжку — про золотого щенка.
WomanHit.ru вчера в 10:20
Шоу-бизнес
Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru 03:22
Музыка
Опрос показал песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
iReactor вчера в 17:53
Гаджеты
В России появился сервис аренды айфонов
Сеть магазинов re:Store, крупнейший в России продавец техники Apple, запустил сервис аренды айфонов, сообщает Forbes.
Дождь 05 ноября в 15:31
Шоу-бизнес
Петра Чернышева поддержала одна из богатейших женщин России
Светлана Ермолова считается одной из богатейших и самых успешных женщин в России.
Телепрограмма вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва вчера в 15:53
Экономика
Valio может купить молочный завод под Петербургом
Финская Valio рассматривает возможность стать совладельцем одного из крупнейших производителей молочных продуктов Петербурга и Ленобласти — ООО «Галактика».
РБК Санкт-Петербург 06:48