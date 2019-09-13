Кремль негативно воспринял призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу продолжить политику санкции в отношении России.

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Кремль оценил слова Зеленского про санкции против России

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