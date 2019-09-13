Политика
Московский КомсомолецКремль оценил слова Зеленского про санкции против России
Кремль негативно воспринял предложение президента Украины Владимира Зеленского продолжить политику санкций в отношении России, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Кремль негативно воспринял призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу продолжить политику санкции в отношении России.ТАССвчера в 06:16
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Президент Украины Владимир Зеленский призывает сохранить санкции против России за Крым
Эхо Москвывчера в 11:21
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:04, Вашингтон
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Дни24 вчера в 08:16
Политика
Россия и Чехия договорились о снятии ограничений на полеты
Авиационные власти России и Чехии пришли к договоренности об отмене ограничений на полеты между российским аэропортом Жуковский и Прагой.
ТурДом вчера в 11:01
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Киркоров спел на свадьбе Собчак
Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 18:29
Происшествия
Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии
Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
Интерфакс 00:20
Политика
Сноуден озвучил условия для своего возвращения в США
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться в США, но при условии справедливого и объективного рассмотрения его дела в суде.
Российская газета 12 сентября в 23:29
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Армия и оружие
Минобороны Украины намерено закупать у США Javelin
Минобороны Украины намеревается напрямую закупать у США противотанковые ракетные комплексы Javelin начиная с 2019 года.
RT на русском вчера в 14:47
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга
Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.
Prо Город Пенза вчера в 08:20
Экономика
Силуанов объяснил, что мешает бизнесу инвестировать в Россию
Нестабильность условий для бизнеса является одним из сдерживающих инвестиции в Россию факторов, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 12 сентября в 09:36
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительство признало невозможной
Проанализировав, что с полной отменой действия нормативных актов, принятых в СССР, могут быть нестыковки, российские власти заявили, что отмена восьмичасового рабочего дня невозможна.
Регион online вчера в 07:28
Общество
Ученый рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин в интервью "Российской газете" дал советы, как по фамилии узнать происхождение своего рода.
РИА Новости вчера в 23:53
Политика
Кучма обвинил трёх участников «нормандской четвёрки» в сговоре
Трое участники встречи «нормандской четвёрки» будут оказывать давление на представителя Украины — президента Владимира Зеленского, заявил Леонид Кучма, сообщает Associated Press.
REGNUM вчера в 17:37
Армия и оружие
Минобороны ответило на обвинения НАТО о размещении ракет в Европе
В Минобороны России заявили, российская сторона в отличие от США не обладает ракетами средней и меньшей дальности, а также не испытывала их.
Газета.Ru 12 сентября в 23:58
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Культура
Первый канал изменил систему голосования на шоу «Голос»
ГЛАС.RU вчера в 09:24
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла Белоруссию на чемпионате Европы
Красная весна вчера в 17:54
Футбол
Бразилец из сборной России сравнил правила пьянки на родине и в России
Вратарь сборной России Маринато Гильерме рассказал, как проходят застолья у него на родине — в Бразилии.
Lenta.ru вчера в 13:45
Происшествия
В Испании пять человек погибли в результате наводнений
Пять человек погибли из-за наводнений на юго-востоке Испании.
РБК вчера в 20:52
Общество
Латвийский банк потребовал от Киркорова погасить долг в 650 тысяч евро
РИА Новости вчера в 08:46
Авто
В России приступили к изучению новой реформы ОСАГО
Минфин России заявил о подготовке к реализации второго этапа реформы ОСАГО.
ФедералПресс 00:50
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости вчера в 09:21
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала архивный компромат на Киркорова и Варум
Певица опубликовала архивный компромат на Филиппа Киркорова и Анжелику Варум, упомянув также об Ирине Аллегровой и других звездах.
Дни24 11 сентября в 14:00
Шоу-бизнес
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru 12 сентября в 12:46
Шоу-бизнес
Виторган сидел с сыном в день свадьбы Собчак с Богомоловым
В пятницу, 13 сентября, состоялась свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Вечерняя Москва 00:19
Политика
Путин поручил ФСБ проверить сохранность Байкала
Президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ, МВД и Генпрокуратуре оценить работу чиновников, связаных с защитой экологии Байкала.
VSE42.RU вчера в 11:56
Политика
Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу
Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
REGNUM вчера в 19:22
Культура
Песни Beatles, Nirvana и Queen вошли в культурный норматив школьника
iReactor вчера в 14:08
Политика
Индия собирается производить российские Ил-114
Председатель и управляющий директор ведущей индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Шри Р. Мадхаван сообщил, что Индия может начать производство российских пассажирских самолетов Ил-114-300.
Вести.Ru вчера в 22:25
Политика
Кремль отреагировал на предложение сократить число полицейских
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение повысить зарплату полицейским, но сократить их численность, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 06:55