Политика
Московский КомсомолецКремль оценил слова Зеленского про санкции против России
Кремль негативно воспринял предложение президента Украины Владимира Зеленского продолжить политику санкций в отношении России, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Кремль негативно воспринял призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу продолжить политику санкции в отношении России.ТАСС06:16
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Политика
Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма
Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.
Московский Комсомолец 06:27
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
Проживающий в Москве экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, который был причастен к утечке секретных данных американских спецслужб в 2013 году, рассказал, что тайно женился.
Газета.Ru 16:59
Шоу-бизнес
Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 15:43
Общество
Владелец Tik Tok открыл офис в России
Представительство китайской компании ByteDance, которой принадлежит социальная сеть для создания коротких видео Tik Tok, появилось в Москве.
Forbes 13:42
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после его слов о войне с Россией
"Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом", — написал парламентарий в твиттере.
РИА Новости 15:28
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01
Спорт
Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины
Спортсмены, которым подарили автомобили за их выступление на Олимпиаде, могут распоряжаться ими так, как хотят, в том числе и продавать, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
РБК 08:47
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Политика
Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях с Россией
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «Интер» сообщил, что появилась оттепель в готовности договариваться с Россией.
Коммерсантъ 15:40
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК 09:36
Футбол
Бразилец из сборной России сравнил правила пьянки на родине и в России
Вратарь сборной России Маринато Гильерме рассказал, как проходят застолья у него на родине — в Бразилии.
Lenta.ru 13:45
Здоровье
Новгородские власти не получали уведомлений о забастовке в больнице
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, уведомлений о проведении каких-либо акций в больнице в региональный минздрав не поступало.
REGNUM 09:02
Шоу-бизнес
Семья Игоря Талькова подала в суд на певицу Азизу из-за клеветы
Родственники музыканта считают, что певица своими высказываниями оскорбила его честь и достоинство Вдова и сын музыканта Игоря Талькова обратились в суд с иском против певицы Азизы, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Тальковых Нину Аверину.
Аргументы и Факты вчера в 13:00
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Гаджеты
Sony привезла в Россию очень дорогие 8K-телевизоры
Японская компания озвучила российские цены на свои флагманские телевизоры BRAVIA ZG9, которые предложат в двух вариантах — с 85 и 98-дюймовыми дисплеями.
Astera 14:56
Политика
Bild назвал «проклятием» советское наследие в Германии
Немецкий таблоид Bild пожаловался на развалины и обломки, оставшиеся от советских войск после их вывода из Германии.
Телеканал 360° 00:43
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Происшествия
Число погибших на Багамах от урагана «Дориан» может вырасти до 2500
Официально сообщается о 50 погибших, но при этом пропавшими без вести до сих пор числятся 2500 человек.
Портал Поиск 11 сентября в 16:31
Шоу-бизнес
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru вчера в 12:46
Шоу-бизнес
Анна Седокова хочет подать в суд на экс-возлюбленную Яниса Тимма
Экс-возлюбленная спортсмена Яниса Тимма утверждает, что Анна Седокова испортила не только ее личную жизнь, но и здоровье.
Woman.ru 13:30
Экономика
Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата
Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 04:07
Космос
Два астероида пролетят мимо Земли в выходные
Интерфакс 05:41
Кино
Кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» стартовал во Владивостоке
Во Владивостоке начал работу 17-й Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) «Меридианы Тихого».
Культуромания 13:06
Футбол
Леонид Слуцкий: «Лидерство „Витесса“ в чемпионате ничего не значит»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о нахождении его команды на первом месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
Матч ТВ 09:01
Игры
В сеть выложили «скриншоты» ожидаемой игры GTA 6
Пользователи форума Reddit обсуждают изображения, которые, как было заявлено, являются скриншотами из игры GTA 6. Их на популярную интернет-площадку загрузил один из пользователей.
REGNUM 08:17
Игры
Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44