Москва не хотела бы даже думать о возможности военного столкновения с Турцией в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 14 октября.

Кремль оценил возможность военного столкновения с Турцией в Сирии

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