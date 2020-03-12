Политика

BFM.ruBFM.ruКремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

Возможность отмены парада Победы 9 мая из-за распространения коронавируса COVID-19 пока не рассматривается. Подготовка к праздничным мероприятиям продолжается. В Кремле следят за ситуацией с инфекцией.
Читать в источнике
Комментировать282
с чего всё началось

Песков: отменять Парад Победы в Москве пока не планируется

Возможность отмены парада по случаю 75-летия Победы в Москве 9 мая пока не рассматривается. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС04:17

Подробнее о событии

Кремль заявил об отсутствии планов по ограничению формата Парада Победы

РБК07:24

В Минобороны рассказали о переносе мероприятий из-за коронавируса

Московский Комсомолец07:03

Песков оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

RT на русском04:33

В Кремле отметили отсутствие ограничений на проведение парада Победы

Известия05:53

Песков: Кремль пока не отменяет приглашения на парад Победы

ТАСС05:51

Кремль: отмена парада Победы из-за коронавируса пока не рассматривается

Коммерсантъ04:47

В Кремле оценили вероятность отмены парада Победы из-за коронавируса

РИА Новости05:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 08:22, Ашберн
Политика

Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
РБК 07:22
Политика

Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции

Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
Право.ру вчера в 07:12
Хоккей

«Колорадо» обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо» одержал победу над «Рейнджерс» в овертайме со счетом 3:2.
Inc-news.ru 02:26
Финансы

Индексы Московской биржи и курс рубля продолжили падение

Днем долларовый индекс РТС усилил падение и обвалился более чем на 10,19%, опустившись до 975,52 пунктов, вслед за курсом рубля и на распродажах на рынке акций, - сообщает агентство РИА "Новости".
Новые Известия 07:31
Кино

Дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове» со Скарлетт Йоханссон

Голливудская актриса Милла Йовович поздравила свою старшую дочь Эвер с ролью в фантастическом боевике «Черная вдова» на своей странице в Instagram.
Культуромания вчера в 05:03
Происшествия

В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
РБК 07:06
Политика

Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы

Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.
РИА Новости 07:02
Спорт

В Татарстане из-за коронавируса могут перенести матчи «Рубина»

Из-за коронавируса в Татарстане собираются перенести все спортивные и культурные мероприятия.
Евро-футбол.ру 06:36
Политика

«Ходорковский – жулик»: Путин ответил на вопросы о российском бизнесе

В интервью ТАСС Путин отметил, что у россиян есть основания воспринимать бизнес как жуликов, так как в 2000-е гг. малый бизнес был преимущественно занят в торговле.
Ведомости 04:11
Экономика

Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что при нынешних ценах на нефть и курсе доллара российская экономика не покажет никакого роста.
РИА Новости 07:48
Здоровье

В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции

11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Российская газета вчера в 16:26
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о разводе с Прилучным

В настоящее время 31-летняя актриса переживает за свое будущее. Муцениеце сравнила развод с Прилучным с прыжком в бездну.
Московский Комсомолец вчера в 09:40
Общество

В Китае заявили о прохождении пика эпидемии коронавируса в стране

Пик эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 в Китае прошел, сообщило Reuters со ссылкой на официального представителя комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэна.
Rambler News Service 05:31
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери

Дочь актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать в скором времени поправится.
Амур.инфо 02:50
Политика

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

РИА Новости 06:46
Политика

Роскомнадзор заблокировал сайт противников поправок в Конституцию

Роскомнадзор на основании решении Таганского районного суда России заблокировал сайт кампании «Нет!», где шел сбор подписей против поправок в Конституцию.
Дождь 06:25
Армия и оружие

В Сирии сфотографировали уникальные гигантские 180-мм пушки С-23

В Сирии до сих пор используют гигантские советские 180-мм пушки С-23.
Shraibikus News вчера в 13:35
Автоспорт

Команда «Формулы-1» «Макларен» снялась с Гран-при Австралии

Команда "Формулы-1" "Макларен" снялась с Гран-при Австралии из-за того, что член команды сдал положительный тест на коронавирус, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter команды.
РИА Новости 07:34
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК вчера в 14:59
Здоровье

Названы регионы с высокой заболеваемостью клещевым энцефалитом

По словам специалистов, наибольшее число заболевших клещевым энцефалитом в начале марта 2020 года зарегистрировано в Уральском, Северо-Западном, Дальне-Восточном и Сибирском федеральных округах, а также Ярославской и Тверской областях.В Роспотребнадзоре рекомендуют для защиты от клещевого энцефалита сделать прививку.
UfaTime.ru вчера в 12:21
Наука

Названы главные факторы смертей от коронавируса

Выяснилось, что главными факторами риска являлись для них пожилой возраст, нарушение свертываемости крови и сепсис.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 07:03
Энергетика

Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25

"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.
РИА Новости 04:57
Экономика

Госдума приняла пакет законов о покупке правительством акций Сбербанка

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов о покупке правительством РФ 52,3% обыкновенных акций Сбербанка.
ТАСС 07:00
Гаджеты

IPhone 12 обзаведется 3D-камерой World Facing

Будущий iPhone 12 обзаведется 3D-камерой World Facing, работу над которой вели специалисты компании Apple на протяжении двух лет.
Актуальные Новости 06:22
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru 10 марта в 11:27
Экономика

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России.
Деловое.ТВ вчера в 02:31
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
REGNUM вчера в 21:42
Происшествия

ФСБ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием

Сотрудники ФСБ совместно с МВД России изъяли крупнейший арсенал у торговцев оружием. Об этом в четверг, 12 марта, сообщается на сайте ФСБ.
Lenta.ru 05:35
Общество

Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Вести.Ru вчера в 21:57
Политика

Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию

Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".
Интерфакс 06:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное