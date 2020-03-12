Возможность отмены парада по случаю 75-летия Победы в Москве 9 мая пока не рассматривается. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Возможность отмены парада Победы 9 мая из-за распространения коронавируса COVID-19 пока не рассматривается. Подготовка к праздничным мероприятиям продолжается. В Кремле следят за ситуацией с инфекцией.

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