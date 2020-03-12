Политика
BFM.ruКремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса
Возможность отмены парада Победы 9 мая из-за распространения коронавируса COVID-19 пока не рассматривается. Подготовка к праздничным мероприятиям продолжается. В Кремле следят за ситуацией с инфекцией.
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с чего всё началось
Возможность отмены парада по случаю 75-летия Победы в Москве 9 мая пока не рассматривается. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАСС04:17
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Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
Политика
Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции
Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
Хоккей
«Колорадо» обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо» одержал победу над «Рейнджерс» в овертайме со счетом 3:2.
Финансы
Индексы Московской биржи и курс рубля продолжили падение
Днем долларовый индекс РТС усилил падение и обвалился более чем на 10,19%, опустившись до 975,52 пунктов, вслед за курсом рубля и на распродажах на рынке акций, - сообщает агентство РИА "Новости".
Кино
Дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове» со Скарлетт Йоханссон
Голливудская актриса Милла Йовович поздравила свою старшую дочь Эвер с ролью в фантастическом боевике «Черная вдова» на своей странице в Instagram.
Происшествия
В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе
В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
Политика
Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы
Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.
Спорт
В Татарстане из-за коронавируса могут перенести матчи «Рубина»
Из-за коронавируса в Татарстане собираются перенести все спортивные и культурные мероприятия.
Политика
«Ходорковский – жулик»: Путин ответил на вопросы о российском бизнесе
В интервью ТАСС Путин отметил, что у россиян есть основания воспринимать бизнес как жуликов, так как в 2000-е гг. малый бизнес был преимущественно занят в торговле.
Экономика
Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что при нынешних ценах на нефть и курсе доллара российская экономика не покажет никакого роста.
Здоровье
В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции
11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о разводе с Прилучным
В настоящее время 31-летняя актриса переживает за свое будущее. Муцениеце сравнила развод с Прилучным с прыжком в бездну.
Общество
В Китае заявили о прохождении пика эпидемии коронавируса в стране
Пик эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 в Китае прошел, сообщило Reuters со ссылкой на официального представителя комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэна.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери
Дочь актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать в скором времени поправится.
Политика
Роскомнадзор заблокировал сайт противников поправок в Конституцию
Роскомнадзор на основании решении Таганского районного суда России заблокировал сайт кампании «Нет!», где шел сбор подписей против поправок в Конституцию.
Армия и оружие
В Сирии сфотографировали уникальные гигантские 180-мм пушки С-23
В Сирии до сих пор используют гигантские советские 180-мм пушки С-23.
Автоспорт
Команда «Формулы-1» «Макларен» снялась с Гран-при Австралии
Команда "Формулы-1" "Макларен" снялась с Гран-при Австралии из-за того, что член команды сдал положительный тест на коронавирус, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter команды.
Здоровье
Названы регионы с высокой заболеваемостью клещевым энцефалитом
По словам специалистов, наибольшее число заболевших клещевым энцефалитом в начале марта 2020 года зарегистрировано в Уральском, Северо-Западном, Дальне-Восточном и Сибирском федеральных округах, а также Ярославской и Тверской областях.В Роспотребнадзоре рекомендуют для защиты от клещевого энцефалита сделать прививку.
Наука
Названы главные факторы смертей от коронавируса
Выяснилось, что главными факторами риска являлись для них пожилой возраст, нарушение свертываемости крови и сепсис.
Энергетика
Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25
"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.
Экономика
Госдума приняла пакет законов о покупке правительством акций Сбербанка
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов о покупке правительством РФ 52,3% обыкновенных акций Сбербанка.
Гаджеты
IPhone 12 обзаведется 3D-камерой World Facing
Будущий iPhone 12 обзаведется 3D-камерой World Facing, работу над которой вели специалисты компании Apple на протяжении двух лет.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Происшествия
ФСБ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием
Сотрудники ФСБ совместно с МВД России изъяли крупнейший арсенал у торговцев оружием. Об этом в четверг, 12 марта, сообщается на сайте ФСБ.
Общество
Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом
63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Политика
Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию
Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".