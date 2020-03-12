Политика
BFM.ruКремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса
Возможность отмены парада Победы 9 мая из-за распространения коронавируса COVID-19 пока не рассматривается. Подготовка к праздничным мероприятиям продолжается. В Кремле следят за ситуацией с инфекцией.
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с чего всё началось
Возможность отмены парада по случаю 75-летия Победы в Москве 9 мая пока не рассматривается. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАСС04:17
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Политика
Омские депутаты поддержали поправки в Конституцию
Напомним, в среду, 11 марта Госдума РФ приняла в окончательном чтении президентский закон о поправках в Конституцию.
Политика
Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в выборах-2024
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности выдвижения Владимира Путина на выборах президента в 2024 году.
Спорт
Олимпийский огонь летних Игр-2020 зажжен в Древней Олимпии
Сразу после церемонии огонь начнет свой путь в специальной эстафете, которая в течение 8 дней будет идти по Греции, а завершится 19 марта на столичном стадионе "Панатинаикос", где огонь будет передан организаторам Олимпиады из Японии.
Футбол
ЦСКА допустит на матчи с «Уфой» и «Зенитом» только владельцев абонементов
Жеребьевка пройдет 12 марта в 16:00 мск. Также отмечается, что владельцы абонементов «Верю в команду» смогут посетить оба матча.
Общество
Том Хэнкс заразился коронавирусом
На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Армия и оружие
ВС досрочно получили первый в этом году полк С-400
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в 2020 году ВС РФ получат четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".
Политика
Госдума рассмотрит поправку о досрочных выборах
Поправку о досрочных выборах в Государственную Думу в ходе пленарного заседания предложил депутат от фракции «Единая Россия» Александр Карелин.
Происшествия
В Крыму полиция выстрелами остановила пьяного водителя
В Крыму полицейские вынуждены были применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя за рулем Audi 100.
Общество
Роскачество выявило потенциально опасные для здоровья презервативы
Роскачество протестировало презервативы и обнаружило в трети изученных образцов небезопасные вещества.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев готовится к выходу на новую работу
Кто знает, может, и Шепелеву дадут какой-нибудь новый проект на «втором» канале.
Общество
В Петербурге задержаны участники одиночных пикетов
Происшествия
В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова
Общество
ВОЗ объявила о всемирной пандемии коронавируса
Ранее ВОЗ расценивала вспышку этого заболевания как эпидемию с многочисленными очагами.
Экономика
Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет
Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Политика
Стороны в Донбассе намерены определить новые участки отвода сил
Стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения, заявил заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак после заседания контактной группы в Минске.
Политика
Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами
Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.
Футбол
Шнякин о коронавирусе у Ругани: «Он и в „Юве“ играет, как прокажённый»
Всю карьеру в Юве играет, как прокаженный. https://t.co/HJ1LhZ7Fb7— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 11 марта 2020 г.
Здоровье
В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции
11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от 3 до 7 лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Финансы
Банк России продал валюту на более чем 3 с половиной миллиарда рублей в рамках упреждающих мер
Усилилось падение на фондовом рынке. Европейские индексы падают более чем на 5% после запрета на въезд в США, - сообщает "Коммерсантъ".
Армия и оружие
Сторожевик «Ярослав Мудрый» отправился к «Академику Черскому»
Группировка российских судов во во главе со сторожевиком «Ярославом Мудрым» направилась в Индийский океан для охраны судна-трубоукладчика «Академик Черский».
Экономика
Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Происшествия
Под Иркутском при пожаре в жилом доме погибла семья из пяти человек
Политика
Глава МИД Польши оценил возможность разрядки в отношениях с Россией
Ранее посол России в Польше Сергей Андреев назвал нынешний уровень отношений между двумя странами худшим после Второй мировой войны.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Кино
12-летняя дочь Миллы Йовович получила роли в двух фильмах
Как рассказала кинозвезда, 12-летняя Эвер Габо Йовович получила роли в двух фильмах – супергеройском боевике и диснеевской экранизации книг о Питере Пэне.