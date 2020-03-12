Политика

BFM.ruBFM.ruКремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

Возможность отмены парада Победы 9 мая из-за распространения коронавируса COVID-19 пока не рассматривается. Подготовка к праздничным мероприятиям продолжается. В Кремле следят за ситуацией с инфекцией.
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с чего всё началось

Песков: отменять Парад Победы в Москве пока не планируется

Возможность отмены парада по случаю 75-летия Победы в Москве 9 мая пока не рассматривается. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС04:17

Подробнее о событии

Песков: Кремль пока не отменяет приглашения на парад Победы

ТАСС05:51

Песков: отменять парад Победы в Москве пока не планируется

Газета.Ru06:20

Кремль заявил об отсутствии планов по ограничению формата Парада Победы

РБК05:56

В Кремле отметили отсутствие ограничений на проведение парада Победы

Известия05:53

В Кремле оценили вероятность отмены парада Победы из-за коронавируса

РИА Новости05:41

Кремль: отмена парада Победы из-за коронавируса пока не рассматривается

Коммерсантъ04:47

Песков оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

RT на русском04:33
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 06:51, Ашберн
Политика

Омские депутаты поддержали поправки в Конституцию

Напомним, в среду, 11 марта Госдума РФ приняла в окончательном чтении президентский закон о поправках в Конституцию.
Город55.ру 06:30
Политика

Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в выборах-2024

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности выдвижения Владимира Путина на выборах президента в 2024 году.
RT на русском 06:23
Спорт

Олимпийский огонь летних Игр-2020 зажжен в Древней Олимпии

Сразу после церемонии огонь начнет свой путь в специальной эстафете, которая в течение 8 дней будет идти по Греции, а завершится 19 марта на столичном стадионе "Панатинаикос", где огонь будет передан организаторам Олимпиады из Японии.
Вести.Ru 06:30
Футбол

ЦСКА допустит на матчи с «Уфой» и «Зенитом» только владельцев абонементов

Жеребьевка пройдет 12 марта в 16:00 мск. Также отмечается, что владельцы абонементов «Верю в команду» смогут посетить оба матча.
Матч ТВ 06:41
Общество

Том Хэнкс заразился коронавирусом

На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Lenta.ru вчера в 21:34
Армия и оружие

ВС досрочно получили первый в этом году полк С-400

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в 2020 году ВС РФ получат четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".
РИА Новости 06:32
Политика

Госдума рассмотрит поправку о досрочных выборах

Поправку о досрочных выборах в Государственную Думу в ходе пленарного заседания предложил депутат от фракции «Единая Россия» Александр Карелин.
Дума ТВ 10 марта в 05:16
Происшествия

В Крыму полиция выстрелами остановила пьяного водителя

В Крыму полицейские вынуждены были применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя за рулем Audi 100.
Российская газета 04:59
Общество

Роскачество выявило потенциально опасные для здоровья презервативы

Роскачество протестировало презервативы и обнаружило в трети изученных образцов небезопасные вещества.
Газета.Ru 03:35
Политика

Реинтегратор Донбасса Сивохо избит радикалами на презентации в Киеве

REGNUM 05:58
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев готовится к выходу на новую работу

Кто знает, может, и Шепелеву дадут какой-нибудь новый проект на «втором» канале.
Uznayvse.ru 05:07
Общество

В Петербурге задержаны участники одиночных пикетов

РБК Санкт-Петербург 05:09
Происшествия

В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

Live24 вчера в 09:54
Происшествия

Саратовского маньяка и убийцу приговорили к пожизненному сроку

Взгляд-инфо 05:13
Общество

ВОЗ объявила о всемирной пандемии коронавируса

Ранее ВОЗ расценивала вспышку этого заболевания как эпидемию с многочисленными очагами.
ТИА вчера в 13:40
Экономика

Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет

Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
RT на русском вчера в 04:43
Политика

Стороны в Донбассе намерены определить новые участки отвода сил

Стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения, заявил заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак после заседания контактной группы в Минске.
RT на русском вчера в 16:25
Политика

Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами

Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.
Lenta.ru 03:25
Футбол

Шнякин о коронавирусе у Ругани: «Он и в „Юве“ играет, как прокажённый»

Всю карьеру в Юве играет, как прокаженный. https://t.co/HJ1LhZ7Fb7— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 11 марта 2020 г.
Soccer.ru вчера в 20:28
Здоровье

В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции

11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Российская газета вчера в 16:26
Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от 3 до 7 лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости 03:08
Финансы

Банк России продал валюту на более чем 3 с половиной миллиарда рублей в рамках упреждающих мер

Усилилось падение на фондовом рынке. Европейские индексы падают более чем на 5% после запрета на въезд в США, - сообщает "Коммерсантъ".
Эхо Москвы 05:43
Армия и оружие

Сторожевик «Ярослав Мудрый» отправился к «Академику Черскому»

Группировка российских судов во во главе со сторожевиком «Ярославом Мудрым» направилась в Индийский океан для охраны судна-трубоукладчика «Академик Черский».
Хакасия-Информ 01:36
Экономика

Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Газета.Ru 05:00
Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
RT на русском 02:05
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости вчера в 04:03
Происшествия

Под Иркутском при пожаре в жилом доме погибла семья из пяти человек

Газета.Ru вчера в 22:09
Политика

Глава МИД Польши оценил возможность разрядки в отношениях с Россией

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев назвал нынешний уровень отношений между двумя странами худшим после Второй мировой войны.
РБК вчера в 17:00
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru вчера в 02:36
Кино

12-летняя дочь Миллы Йовович получила роли в двух фильмах

Как рассказала кинозвезда, 12-летняя Эвер Габо Йовович получила роли в двух фильмах – супергеройском боевике и диснеевской экранизации книг о Питере Пэне.
Вести.Ru вчера в 08:45
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