Политика
Национальная служба новостейВ Кремле возмутились санкциями США против «Северного потока-2»
Ранее сенат США одобрил оборонный бюджет страны, при этом в него включены санкции против «Северного потока-2», а также предусмотрено оказание военной помощи Украине, пишут «Известия».
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Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
Политика
Швейцарский суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.
Политика
Названы сроки новых переговоров России и Украины по транзиту газа
Переговоры по транзиту российского газа через Украину могут возобновиться в апреле-мае 2020-го, если соответствующий договор не будет подписан до конца 2019 года.
Общество
В нефтепроводе «Дружба» обнаружили смертельно опасное вещество
Вещество, которое попало в нефтепровод «Дружба» в апреле 2019 года и стало причиной загрязнения экспортируемой нефти, оказалось четыреххлористым углеродом тетрахлорметаном, сообщает Reuters со ссылкой на результаты трех экспертиз, проведенных по заказу Минэнерго и «Транснефти».
Здоровье
В мэрии Москвы объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу
О приезде омоновцев в городскую больницу РБК сообщил профсоюз «Альянс врачей».
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Как рассказала ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии: его сотрудников вызывали на допросы в Службу безопасности, а местным банкам запретили сотрудничать с агентством.
Происшествия
Парень умер от падения на катке на Красной площади
Политика
Меркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Общество
Электромобили Tesla Model 3 могут подешеветь на 20% и более
Американская компания Tesla рассматривает возможность снижения цен на седаны Model 3, собранные в Китае, на 20% или более в следующем году.
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника
Политика
Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова снимком без фотошопа подставила Яну Рудковскую
Наталья Водянова и Яна Рудковская сделали совместное фото для соцсетей.
Происшествия
Актер Алексей Панин устроил скандал в петербургском такси
Актер Алексей Панин стал участником очередного скандала.
Происшествия
Таджикистан рассказал о задержанной во Внуково партии метадона
Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, была предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат был закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Футбол
Цорн: «Спартаку» предлагали Соболева, но зимой никого брать не будем
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, что команда не планирует укреплять состав в зимнее трансферное окно.
Политика
Зеленский продлил действие старого закона об особом статусе Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пролонгировании до конца 2020 года закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
Происшествия
В Серпухове полицейские случайно задушили буйного задержанного
Полицейские в Серпухове случайно задушили буйного задержанного, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Общество
40 граждан Израиля задержали в аэропорту Домодедово
Около 40 граждан Израиля задержаны в московском аэропорту Домодедово, причины пока неизвестны.
Транспорт
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Здоровье
Названы белковые продукты, которые приводят к быстрому набору веса
Эксперты из Германии сообщили, что многие богатые белком продукты в нашем рационе способны сильно навредить фигуре и спровоцировать набор лишнего веса.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист «Оскара»
Общество
Телеканалы поставили ультиматум операторам о вещании в Интернете
Телеканалы, входящие в «Газпром-медиа» и «Национальную медиа группу», направили операторам связи письмо, в котором потребовали с 1 февраля вести трансляцию каналов исключительно через платформу «Витрина ТВ».
Армия и оружие
Российский сверхзвуковой бомбардировщик заметили в Иране
Издание утверждает, что бомбардировщики вылетели со своих баз в РФ для выполнения боевых задач в Сирии, а маршрут через Иран позволяет им сократить время в пути.
Происшествия
Известный архитектор погибла в Нью-Йорке под обломками здания
Известный в США архитектор Эрика Тишман погибла под обломками здания недалеко от всемирно известной улицы Таймс-Сквер в Нью-Йорке.
Технологии
Аналитики составили рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия
Аналитическая компания App Annie опубликовала рейтинги самых скачиваемых приложений и игр за прошедшее десятилетие, а также назвала самые успешные из них с точки зрения расходов потребителей.