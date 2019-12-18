Ранее сенат США одобрил оборонный бюджет страны, при этом в него включены санкции против «Северного потока-2», а также предусмотрено оказание военной помощи Украине, пишут «Известия».

В Кремле возмутились санкциями США против «Северного потока-2»

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