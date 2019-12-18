Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейВ Кремле возмутились санкциями США против «Северного потока-2»

Ранее сенат США одобрил оборонный бюджет страны, при этом в него включены санкции против «Северного потока-2», а также предусмотрено оказание военной помощи Украине, пишут «Известия».
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В Кремле оценили последствия санкций США для «Северного потока-2»

РБК06:22

В Кремле высказались о возможных санкциях США против «Северного потока — 2»

Газета.Ru06:54

В Кремле оценили возможные санкции против «Северного потока — 2»

RT на русском05:14

В Кремле заверили, что санкции США не остановят «Северный поток-2»

Интерфакс05:17

Кремль: санкции США против «Северного потока-2» нарушают международное право

Коммерсантъ05:49

В Кремле оценили возможные санкции США против «Северного потока — 2»

РИА Новости05:07

Песков: «Северный поток - 2» будет закончен, несмотря на возможные санкции США

ТАСС05:01
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Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

Известия вчера в 09:44
Политика

Швейцарский суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.
REGNUM 06:47
Политика

Названы сроки новых переговоров России и Украины по транзиту газа

Переговоры по транзиту российского газа через Украину могут возобновиться в апреле-мае 2020-го, если соответствующий договор не будет подписан до конца 2019 года.
Lenta.ru вчера в 15:48
Общество

В нефтепроводе «Дружба» обнаружили смертельно опасное вещество

Вещество, которое попало в нефтепровод «Дружба» в апреле 2019 года и стало причиной загрязнения экспортируемой нефти, оказалось четыреххлористым углеродом тетрахлорметаном, сообщает Reuters со ссылкой на результаты трех экспертиз, проведенных по заказу Минэнерго и «Транснефти».
Общая газета.RU 07:26
Общество

Погода в Москве побила температурный рекорд 1956 года

РБК 09:13
Здоровье

В мэрии Москвы объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу

О приезде омоновцев в городскую больницу РБК сообщил профсоюз «Альянс врачей».
РБК 09:43
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Как рассказала ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии: его сотрудников вызывали на допросы в Службу безопасности, а местным банкам запретили сотрудничать с агентством.
РИА Новости 09:30
Происшествия

Парень умер от падения на катке на Красной площади

Комсомольская правда 07:24
Политика

Меркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.
REGNUM 08:17
Общество

В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
REGNUM 03:27
Общество

Электромобили Tesla Model 3 могут подешеветь на 20% и более

Американская компания Tesla рассматривает возможность снижения цен на седаны Model 3, собранные в Китае, на 20% или более в следующем году.
iXBT.com 04:31
Хоккей

Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

Российская газета вчера в 23:37
Политика

Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
RT на русском 08:03
Шоу-бизнес

Наталья Водянова снимком без фотошопа подставила Яну Рудковскую

Наталья Водянова и Яна Рудковская сделали совместное фото для соцсетей.
OAnews 09:08
Происшествия

Актер Алексей Панин устроил скандал в петербургском такси

Актер Алексей Панин стал участником очередного скандала.
Телеканал Санкт-Петербург 08:13
Происшествия

Таджикистан рассказал о задержанной во Внуково партии метадона

Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, была предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат был закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.
Известия вчера в 07:58
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Газета.Ru вчера в 05:56
Футбол

Цорн: «Спартаку» предлагали Соболева, но зимой никого брать не будем

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, что команда не планирует укреплять состав в зимнее трансферное окно.
Чемпионат 09:06
Политика

Зеленский продлил действие старого закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пролонгировании до конца 2020 года закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
REGNUM 08:28
Происшествия

В Серпухове полицейские случайно задушили буйного задержанного

Полицейские в Серпухове случайно задушили буйного задержанного, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 08:44
Общество

40 граждан Израиля задержали в аэропорту Домодедово

Около 40 граждан Израиля задержаны в московском аэропорту Домодедово, причины пока неизвестны.
Вести.Ru 10:20
Транспорт

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
RT на русском 09:10
Здоровье

Названы белковые продукты, которые приводят к быстрому набору веса

Эксперты из Германии сообщили, что многие богатые белком продукты в нашем рационе способны сильно навредить фигуре и спровоцировать набор лишнего веса.
Evo-rus.com 01:19
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 10 декабря в 19:02
Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист «Оскара»

Моя Москва.онлайн 06:21
Общество

Телеканалы поставили ультиматум операторам о вещании в Интернете

Телеканалы, входящие в «Газпром-медиа» и «Национальную медиа группу», направили операторам связи письмо, в котором потребовали с 1 февраля вести трансляцию каналов исключительно через платформу «Витрина ТВ».
ФАН вчера в 18:35
Армия и оружие

Российский сверхзвуковой бомбардировщик заметили в Иране

Издание утверждает, что бомбардировщики вылетели со своих баз в РФ для выполнения боевых задач в Сирии, а маршрут через Иран позволяет им сократить время в пути.
News.ru 10:13
Происшествия

Известный архитектор погибла в Нью-Йорке под обломками здания

Известный в США архитектор Эрика Тишман погибла под обломками здания недалеко от всемирно известной улицы Таймс-Сквер в Нью-Йорке.
Российская газета 02:43
Технологии

Аналитики составили рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия

Аналитическая компания App Annie опубликовала рейтинги самых скачиваемых приложений и игр за прошедшее десятилетие, а также назвала самые успешные из них с точки зрения расходов потребителей.
РБК 16 декабря в 15:28
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