Энергетика
Lenta.ruКремль оценил закупку Белоруссией нефти у Норвегии
В Кремле отреагировали на закупку Белоруссией нефти из Норвегии. Оценку ситуации дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
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Происшествия
Под завалами рухнувшего спорткомплекса в Петербурге нашли погибшего
Политика
Глава Керчи снова подала в отставку
Общество
Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Футбол
Соболев заявил, что ему не нравится сравнение с Дзюбой
Футбол
«Локомотив» опубликовал состав на турнир в Катаре
«Локомотив» в официальном Twitter опубликовал состав на Кубок «Париматч Премьер».
Происшествия
По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы
Следственный комитет РФ назначил в отношении обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян новые психолого-психиатрические экспертизы.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Музыка
Украинскую участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык
Украинскую певицу Екатерину Гуменюк, известную как Ассоль, осудили за использование русского языка во время представления песни, с которой она намерена выступать в первом полуфинале национального отбора на Евровидение.
Общество
Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter
Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Общество
В России выявили первых зараженных китайским коронавирусом
Сегодня в Забайкалье и Тюменской области выявили двух зараженных китайским короновирусом, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
Армия и оружие
Пентагон заявил о росте числа пострадавших от ракетного удара Ирана
Происшествия
Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Здоровье
Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса
Во временных методических рекомендациях Минздрава РФ и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции указаны три препарата.
Происшествия
В Москве задержали высокопоставленного полицейского из управления МВД
В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд.
Футбол
Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»
Шоу-бизнес
Ирина Отиева опубликовала первое фото после скандала с Малаховым
Певица Ирина Отиева опубликовала в Instagram первое новое селфи после скандала вокруг телепередачи Андрея Малахова, для которой, по ее словам, ее сняли без ее ведома.
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
Шпионские фотографии распространили в социальной сети, а судя по ним новый кроссовер Kia Sorento будет иметь дизайнерские решения от Optimа, причем не только во внешности, но и в салоне.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Происшествия
Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины
Игры
Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X
Игры
В Epic Games Store до 6 февраля бесплатно раздают Farming Simulator 19
Армия и оружие
«Роскосмос» и Минобороны согласовали модификацию ракеты «Ангара-А5М»
Госкорпорация «Роскосмос» и Министерство обороны России одобрили модификацию ракеты-носителя «Анагара-А5М» и утвердили ее параметры и облик.
Здоровье
Все школы в Самарской области закрывают на недельный карантин
Все школы Самарской области закрывают на карантин с 3 по 8 февраля 2020 года.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри могут провести лето в Калифорнии
Меган Маркл и принц Гарри уже планируют свой летний отдых — супруги могут уехать в Лос-Анджелес, где раньше жила герцогиня Сассекская.
Происшествия
У прибывших в Москву бортпроводников заподозрили коронавирус
У бортпроводников прибывшего из Китая в Москву рейса заподозрили смертельный коронавирус.
Футбол
В Европе закрывается зимнее трансферное окно
За последние годы Россия растеряла свои позиции: в 2019 году клубы страны потратили на игроков 285 млн долларов.
Общество
Январь в Москве стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений
Культура
Цифровая Людмила Гурченко станет ведущей нового телешоу
Создатели реалити-шоу «Битва престолов» используют образ актрисы Людмилы Гурченко, ушедшей из жизни в 2011 году, пишет издание «Собеседник».