Энергетика

Lenta.ruLenta.ruКремль оценил закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В Кремле отреагировали на закупку Белоруссией нефти из Норвегии. Оценку ситуации дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
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Кремль оценил закупку Белоруссией нефти у Норвегии

Lenta.ru10:18

Песков объяснил покупку Минском норвежской нефти

REGNUM05:46

В Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии

RT на русском04:54

Закупка Белоруссией нефти у Норвегии является вопросом экономической целесообразности – Песков

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Московский Комсомолец05:03

Песков объяснил покупку Белоруссией норвежской нефти экономической выгодой

Коммерсантъ05:43

Песков считает покупку Белоруссией нефти у Норвегии вопросом коммерческой выгоды

ТАСС04:50
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Под завалами рухнувшего спорткомплекса в Петербурге нашли погибшего

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Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
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Спорт-Экспресс 08:24
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По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы

Следственный комитет РФ назначил в отношении обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян новые психолого-психиатрические экспертизы.
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Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
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Украинскую участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык

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Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей.
RT на русском 07:23
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском вчера в 00:42
Общество

В России выявили первых зараженных китайским коронавирусом

Сегодня в Забайкалье и Тюменской области выявили двух зараженных китайским короновирусом, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
ForPost 08:29
Армия и оружие

Пентагон заявил о росте числа пострадавших от ракетного удара Ирана

Военное обозрение 29 января в 04:58
Происшествия

Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских

Известия вчера в 13:08
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Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса

Во временных методических рекомендациях Минздрава РФ и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции указаны три препарата.
Пенза-Пресс вчера в 05:00
Происшествия

В Москве задержали высокопоставленного полицейского из управления МВД

В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд.
РИА Новости 10:15
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Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»

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Певица Ирина Отиева опубликовала в Instagram первое новое селфи после скандала вокруг телепередачи Андрея Малахова, для которой, по ее словам, ее сняли без ее ведома.
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Шпионские фотографии распространили в социальной сети, а судя по ним новый кроссовер Kia Sorento будет иметь дизайнерские решения от Optimа, причем не только во внешности, но и в салоне.
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Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X

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В Epic Games Store до 6 февраля бесплатно раздают Farming Simulator 19

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Армия и оружие

«Роскосмос» и Минобороны согласовали модификацию ракеты «Ангара-А5М»

Госкорпорация «Роскосмос» и Министерство обороны России одобрили модификацию ракеты-носителя «Анагара-А5М» и утвердили ее параметры и облик.
Известия 10:02
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Все школы в Самарской области закрывают на недельный карантин

Все школы Самарской области закрывают на карантин с 3 по 8 февраля 2020 года.
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У прибывших в Москву бортпроводников заподозрили коронавирус

У бортпроводников прибывшего из Китая в Москву рейса заподозрили смертельный коронавирус.
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В Европе закрывается зимнее трансферное окно

За последние годы Россия растеряла свои позиции: в 2019 году клубы страны потратили на игроков 285 млн долларов.
BFM.ru 03:29
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Январь в Москве стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений

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Создатели реалити-шоу «Битва престолов» используют образ актрисы Людмилы Гурченко, ушедшей из жизни в 2011 году, пишет издание «Собеседник».
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