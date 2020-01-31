Энергетика

Lenta.ruLenta.ruКремль оценил закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В Кремле отреагировали на закупку Белоруссией нефти из Норвегии. Оценку ситуации дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
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Кремль оценил закупку Белоруссией нефти у Норвегии

Lenta.ru10:18

Песков объяснил покупку Минском норвежской нефти

REGNUM05:46

В Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии

RT на русском04:54

Закупка Белоруссией нефти у Норвегии является вопросом экономической целесообразности – Песков

Эхо Москвы05:09

Песков прокомментировал закупку Белоруссией нефти у Норвегии

Московский Комсомолец05:03

Песков объяснил покупку Белоруссией норвежской нефти экономической выгодой

Коммерсантъ05:43

Песков считает покупку Белоруссией нефти у Норвегии вопросом коммерческой выгоды

ТАСС04:50
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Армия и оружие

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

RT на русском 09:34
Политика

Клинцевич сомневается в корректности вопросов «Левада-центра» о поправках в Конституцию

Специалисты "Левада-центра" провели опрос, в котором выясняли отношение россиян к готовящимся поправкам в Конституцию России, и сообщили, что 47% россиян считают, что поправки в Конституцию выдвинуты якобы "в интересах власти".
Народные новости 09:59
Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

Хужина подала заявление об отставке накануне, 30 января, после скандала из-за визита с подарками к блокадникам.
РБК 05:53
Происшествия

Стала известна личность погибшего при обрушении СКК в Санкт-Петербурге

СМИ назвали личность погибшего в ходе обрушения СКК "Петербургский" в СПб. По информации "Фонтанки", им оказался 29-летний сварщик из Петрозаводска Матвей Кучеров.
ProstoProSport 08:54
Политика

Зеленский попросил США назначить отдельного спецпосланника по Донбассу

Вашингтону следует назначить спецпосланника, который будет курировать исключительно это направление.
Российская газета 09:52
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Шереметьево перевело все китайские рейсы в отдельный терминал

«Сегодня, 31 января 2020 года, в рамках реализации мероприятий по профилактике распространения коронавируса аэропорт Шереметьево перевел все рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", China Southern Airlines и Hainan Airlines, выполняемые с 17:00 мск 31.01.2020, по направлениям в Китай из Терминалов D и E в Терминал F», — сообщили в аэропорту.
Rambler News Service 11:17
Шоу-бизнес

Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
АБН вчера в 12:52
Происшествия

По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы

Российская газета 04:57
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери

Вдова легендарного баскетболиста Ванесса Брайант выступила с первым заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
ToDay News Ufa вчера в 05:02
Общество

В России выявили два первых случая заражения коронавирусом

В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:01
Политика

В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
Транспорт

Игорь Руденя осмотрел новые автобусы «Верхневолжского АТП»

31 января губернатор Тверской области Игорь Руденя с делегацией отправился проверить готовность "Верхневолжского АТП" к выходу на линии.
ТИА 10:18
Здоровье

Роспотребнадзор призвал не носить медицинские маски на улице

Роспотребнадзор рекомендовал надевать медицинские маски в транспорте, общественных местах, но не на улице — лучше дышать свежим воздухом.
News.ru 10:13
Энергетика

В США предсказали «газовый армагеддон»

Американские аналитики предсказали "газовый армагеддон", который может произойти из-за того, что спрос на топливо падает.
Газета.Ru 12:00
Общество

Одна из команд «Формулы-1» будет переименована в Aston Martin

Команда «Формулы-1» Racing Point с 2021 года будет выступать под названием Aston Martin, сообщает AFP со ссылкой на заявление британского автопроизводителя.
РБК 08:35
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Здоровье

Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Lenta.ru вчера в 17:00
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru 10:37
Шоу-бизнес

Мария Шукшина крестила внука Марка

Отечественная актриса Мария Шукшина крестила своего внука Марка.
OAnews 03:56
Общество

«Дочка» Ростеха вложилась в утилизацию пластиковых бутылок

Дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Инвест» запустила проект по производству фандоматов (автоматов для приема тары).
РБК 12:05
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

РИА Новости вчера в 07:30
Армия и оружие

«Издевательство»: защитники Донбасса вывесили флаг Украины

"Россияне решили поиздеваться над флагом Украины на передовой на Светлодарской дуге и повесили его вверх ногами", — отреагировали на провокацию журналисты из Украины.
Pravda.Ru 11:07
Политика

Рейтинг доверия Путину вновь вырос

Показатель доверия президенту России Владимиру Путину вырос до 73,9 процента. Не доверяют главе государства 22,6 процента респондентов.
Lenta.ru 10:41
Общество

Роскачество сравнило вина в картонной упаковке с бутылочными

В мягкой упаковке, особенно в объеме один литр, в большинстве случаев продается вино из самого дешевого импортного виноматериала.
РИА Новости 00:30
Общество

МВД предлагает не наказывать врачей за утрату наркотических препаратов

Министерство внутренних дел России приступило к разработке законопроекта, который предлагает отменить уголовную ответственность медицинских работников за утрату содержащих наркотики препаратов.
Комсомольская правда 10:16
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
Политика

Путин предложил Си Цзиньпину помощь в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму со словами сочувствия и поддержки пострадавшим от коронавирусной инфекции.
REGNUM 11:55
Энергетика

«Нафтогаз Украины» повысил ставку на транзит газа из России в Европу

Украинский «Нафтогаз» повысил ставку на транзит газа в европейские страны для российского «Газпрома» как минимум на два процента.
Политическая Экспертиза 02:26
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