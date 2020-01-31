В Кремле отреагировали на закупку Белоруссией нефти из Норвегии. Оценку ситуации дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Политика Клинцевич сомневается в корректности вопросов «Левада-центра» о поправках в Конституцию Специалисты "Левада-центра" провели опрос, в котором выясняли отношение россиян к готовящимся поправкам в Конституцию России, и сообщили, что 47% россиян считают, что поправки в Конституцию выдвинуты якобы "в интересах власти".

Общество Шереметьево перевело все китайские рейсы в отдельный терминал «Сегодня, 31 января 2020 года, в рамках реализации мероприятий по профилактике распространения коронавируса аэропорт Шереметьево перевел все рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", China Southern Airlines и Hainan Airlines, выполняемые с 17:00 мск 31.01.2020, по направлениям в Китай из Терминалов D и E в Терминал F», — сообщили в аэропорту.

Политика В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Политика ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.

Армия и оружие «Издевательство»: защитники Донбасса вывесили флаг Украины "Россияне решили поиздеваться над флагом Украины на передовой на Светлодарской дуге и повесили его вверх ногами", — отреагировали на провокацию журналисты из Украины.

Политика Рейтинг доверия Путину вновь вырос Показатель доверия президенту России Владимиру Путину вырос до 73,9 процента. Не доверяют главе государства 22,6 процента респондентов.

Общество МВД предлагает не наказывать врачей за утрату наркотических препаратов Министерство внутренних дел России приступило к разработке законопроекта, который предлагает отменить уголовную ответственность медицинских работников за утрату содержащих наркотики препаратов.

Политика Названа зарплата Медведева на новой должности Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Здоровье Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.