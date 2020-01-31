Энергетика
Lenta.ruКремль оценил закупку Белоруссией нефти у Норвегии
В Кремле отреагировали на закупку Белоруссией нефти из Норвегии. Оценку ситуации дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
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Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
Политика
Клинцевич сомневается в корректности вопросов «Левада-центра» о поправках в Конституцию
Специалисты "Левада-центра" провели опрос, в котором выясняли отношение россиян к готовящимся поправкам в Конституцию России, и сообщили, что 47% россиян считают, что поправки в Конституцию выдвинуты якобы "в интересах власти".
Политика
Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке
Хужина подала заявление об отставке накануне, 30 января, после скандала из-за визита с подарками к блокадникам.
Происшествия
Стала известна личность погибшего при обрушении СКК в Санкт-Петербурге
СМИ назвали личность погибшего в ходе обрушения СКК "Петербургский" в СПб. По информации "Фонтанки", им оказался 29-летний сварщик из Петрозаводска Матвей Кучеров.
Политика
Зеленский попросил США назначить отдельного спецпосланника по Донбассу
Вашингтону следует назначить спецпосланника, который будет курировать исключительно это направление.
Общество
Шереметьево перевело все китайские рейсы в отдельный терминал
«Сегодня, 31 января 2020 года, в рамках реализации мероприятий по профилактике распространения коронавируса аэропорт Шереметьево перевел все рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", China Southern Airlines и Hainan Airlines, выполняемые с 17:00 мск 31.01.2020, по направлениям в Китай из Терминалов D и E в Терминал F», — сообщили в аэропорту.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Происшествия
По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери
Вдова легендарного баскетболиста Ванесса Брайант выступила с первым заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Общество
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации
Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Транспорт
Игорь Руденя осмотрел новые автобусы «Верхневолжского АТП»
31 января губернатор Тверской области Игорь Руденя с делегацией отправился проверить готовность "Верхневолжского АТП" к выходу на линии.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал не носить медицинские маски на улице
Роспотребнадзор рекомендовал надевать медицинские маски в транспорте, общественных местах, но не на улице — лучше дышать свежим воздухом.
Энергетика
В США предсказали «газовый армагеддон»
Американские аналитики предсказали "газовый армагеддон", который может произойти из-за того, что спрос на топливо падает.
Общество
Одна из команд «Формулы-1» будет переименована в Aston Martin
Команда «Формулы-1» Racing Point с 2021 года будет выступать под названием Aston Martin, сообщает AFP со ссылкой на заявление британского автопроизводителя.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Здоровье
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Шоу-бизнес
Мария Шукшина крестила внука Марка
Отечественная актриса Мария Шукшина крестила своего внука Марка.
Общество
«Дочка» Ростеха вложилась в утилизацию пластиковых бутылок
Дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Инвест» запустила проект по производству фандоматов (автоматов для приема тары).
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Армия и оружие
«Издевательство»: защитники Донбасса вывесили флаг Украины
"Россияне решили поиздеваться над флагом Украины на передовой на Светлодарской дуге и повесили его вверх ногами", — отреагировали на провокацию журналисты из Украины.
Политика
Рейтинг доверия Путину вновь вырос
Показатель доверия президенту России Владимиру Путину вырос до 73,9 процента. Не доверяют главе государства 22,6 процента респондентов.
Общество
Роскачество сравнило вина в картонной упаковке с бутылочными
В мягкой упаковке, особенно в объеме один литр, в большинстве случаев продается вино из самого дешевого импортного виноматериала.
Общество
МВД предлагает не наказывать врачей за утрату наркотических препаратов
Министерство внутренних дел России приступило к разработке законопроекта, который предлагает отменить уголовную ответственность медицинских работников за утрату содержащих наркотики препаратов.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Политика
Путин предложил Си Цзиньпину помощь в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму со словами сочувствия и поддержки пострадавшим от коронавирусной инфекции.
Энергетика
«Нафтогаз Украины» повысил ставку на транзит газа из России в Европу
Украинский «Нафтогаз» повысил ставку на транзит газа в европейские страны для российского «Газпрома» как минимум на два процента.